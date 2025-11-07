Starlink и Veon заключили крупнейшую сделку о прямой спутниковой связи

Спутниковая компания Starlink заключила партнерское соглашение с международной телекоммуникационной группой Veon о предоставлении услуг прямого спутникового подключения к мобильным устройствам. Соглашение открывает доступ к более чем 150 миллионам абонентов телекоммуникационной группы и стало крупнейшим контрактом Starlink в этом направлении, сообщает агентство Reuters.

Соглашение предусматривает интеграцию спутникового сервиса Starlink в существующие мобильные сети Veon. Технология Direct to Cell позволяет передавать сигнал напрямую с орбитальных спутников на обычные смартфоны без необходимости в специализированном оборудовании. Этот подход значительно упрощает внедрение спутниковой связи для мобильных операторов.

Первым шагом реализации партнерства станет запуск услуги в Казахстане оператором Beeline в 2026 году. Впоследствии сервис планируют расширить на другие рынки присутствия Veon, в частности в Пакистан, Бангладеш и Узбекистан.

В то же время соглашение не содержит условий эксклюзивности, что оставляет Veon свободу действий на рынке спутниковых технологий. Генеральный директор группы Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) параллельно ведет переговоры с альтернативными поставщиками, среди которых Project Kuiper от Amazon, AST SpaceMobile и Eutelsat OneWeb. Сотрудничество с этими компаниями планируется начать в 2027-2028 годах.

Объявление о партнерстве произошло на фоне растущей конкуренции в сегменте прямого спутникового подключения к мобильным устройствам. Основные конкуренты Starlink активно расширяют свои спутниковые группировки и готовятся к коммерческим запускам. AST SpaceMobile и Project Kuiper анонсировали начало предоставления услуг в 2026 году, что усиливает конкуренцию за долю рынка спутниковой мобильной связи.

Технология Direct to Cell уже проходит практическое тестирование в различных регионах. В частности, «Киевстар» начал испытания этого сервиса на территории Украины, охватив большую часть страны, за исключением зон активных боевых действий, приграничных и временно оккупированных территорий.