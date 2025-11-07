UARU

Sky может приобрести медийные активы ITV за $2,15 млрд

Sky та ITV

Телекомпания Sky, принадлежащая американской корпорации Comcast, ведет переговоры о приобретении медийного подразделения британского вещателя ITV. Потенциальная стоимость сделки оценивается в 1,6 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 2,15 млрд долларов США.

Подразделение Media & Entertainment включает традиционные телевизионные каналы ITV и цифровую стриминговую службу ITVX. Эти активы характеризуются высокой зависимостью от рекламных доходов, которые испытывают существенное давление из-за снижения активности рекламодателей в Великобритании. Руководство медиахолдинга прогнозирует падение рекламных доходов на 9% в четвертом квартале 2025 года, что отражает общую тенденцию на британском медиарынке.

Финансовые показатели подразделения за первые шесть месяцев 2025 года демонстрируют выручку в 955 млн фунтов стерлингов. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) за этот период составил 35 млн фунтов, согласно официальной отчетности ITV, обнародованной в июле.

Реализация сделки позволит британскому вещателю сконцентрироваться на профильном направлении — производстве телевизионного и стримингового контента для внешних заказчиков. Среди ключевых партнеров ITV в этой сфере — BBC, Netflix и Apple TV. В то же время для Comcast приобретение создает возможность существенно усилить присутствие в сегменте потокового видео и повысить конкурентоспособность в противостоянии с ведущими игроками индустрии: Netflix, Amazon и Disney.

Стоит отметить, что это не первая сделка Comcast по реструктуризации активов Sky в 2025 году. Летом американский концерн продал платформу Sky Deutschland немецкому медиахолдингу RTL Group.

Редакция Mediasat
