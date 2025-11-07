Оператор Ucom охватил 5G-связью более 94% населения Армении

Армянский телекоммуникационный оператор Ucom запустил сеть пятого поколения (5G) еще в пяти городах страны. Высокоскоростная связь теперь доступна более 94% жителей республики.

Сеть нового поколения запустили в Армавире, Ехегнадзоре, Варденисе, Гаваре и Талине. Таким образом, оператор охватил уже 96% городов Армении. В целом услуга доступна в 47 городах и десятках других населенных пунктов. Кроме того, 5G-связь работает на горнолыжном курорте Myler Mountain Resort, вдоль трассы Ереван-Дилижан и в пунктах пропуска Баграташен, Бавра и Агарак.

«В Ucom мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру. Благодаря этому Армавир, Ехегнадзор, Варденис, Гавар и Талин также подключились к 5G-сети Ucom, которая имеет самое широкое покрытие в Армении», — сказал генеральный директор компании Ральф Йирикян. По его словам, оператор будет и дальше расширять сеть, чтобы предоставлять абонентам самые современные телекоммуникационные решения.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры — одно из ключевых направлений работы компании. Это дает абонентам не только более высокие скорости передачи данных, но и стабильное соединение, соответствующее международным отраслевым стандартам.

Технология пятого поколения открывает качественно новый уровень цифрового взаимодействия. Пользователи могут проводить видеоконференции в высоком разрешении для удаленной работы и обучения, обмениваться большими объемами данных без задержек и пользоваться приложениями нового поколения. Это дает более равные возможности доступа к образовательным, медицинским и профессиональным услугам — независимо от того, где живут абоненты.

Компания также расширила перечень совместимых устройств. Услуги 5G теперь доступны владельцам смартфонов Samsung с поддержкой этой технологии, работающих на операционной системе Android версии 16 или более новой.

Подробную информацию о зонах покрытия фиксированной и мобильной связи, а также технические характеристики 5G-сети можно найти на официальном сайте оператора.

Стоит отметить, что еще год назад Ucom обеспечивал 5G-связь в 20 городах Армении. Это означает, что за год компания более чем вдвое увеличила количество городов с покрытием связью пятого поколения.