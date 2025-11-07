UARU

lifecell переводит Ивано-Франковскую область с 3G на 4G

3G → 4G
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

12 ноября 2025 года оператор мобильной связи lifecell прекращает работу сети третьего поколения (3G) на всей территории Ивано-Франковской области. Освобожденные радиочастоты в диапазоне 2100 МГц будут полностью перераспределены для работы 4G, что позволит повысить скорость и стабильность мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба lifecell в ответ на запрос редакции Mediasat.

Отключение 3G произойдет одновременно на всей территории области. После этого в течение нескольких недель будет продолжаться оптимизация сети и перевод LTE на максимальную полосу пропускания 20 МГц. Процесс модернизации будет проходить без перерывов в предоставлении услуг связи для абонентов.

По данным оператора, подавляющее большинство пользователей lifecell в Ивано-Франковской области уже пользуется 4G. Доля абонентов, которые до сих пор остаются на 3G, составляет примерно 1%. Большинство из них имеют техническую возможность перейти на 4G — для этого достаточно обновить SIM-карту или активировать соответствующие настройки в смартфоне.

Все базовые станции lifecell в области технически подготовлены к предоставлению услуг 4G в диапазоне 2100 МГц. В процессе модернизации происходит оптимизация сети для улучшения емкости и скорости передачи данных. При необходимости в отдельных районах устанавливается дополнительное оборудование для усиления покрытия.

Перевод частотного ресурса с 3G на 4G позволит повысить скорость мобильного интернета, обеспечить более стабильное соединение в местах большой нагрузки и уменьшить задержки в работе сети. По предварительному опыту lifecell, после отключения 3G и расширения полосы частот LTE средняя скорость мобильного интернета возрастает примерно на 20-30%.

Сеть 2G продолжит функционировать для голосовых звонков, SMS и базовых сервисов. Ее поддержка необходима для обеспечения связи на кнопочных телефонах и в отдаленных местностях.

Освобожденные частоты 2100 МГц будут использоваться для расширения емкости 4G-сети. В то же время оператор не исключает, что этот диапазон может стать частью спектра для запуска технологии 5G после завершения войны и получения соответствующих разрешений регулирующих органов.

Модернизация сети с переходом от 3G к 4G будет постепенно происходить во всех регионах Украины. Точные даты для каждой области lifecell будет сообщать отдельно после завершения технической подготовки.

Отключение устаревших технологий стало частью масштабной модернизации lifecell: ранее оператор полностью вывел из эксплуатации технологию SDH, заменив ее современными IP/MPLS и оптическими транспортными решениями.

