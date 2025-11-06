Vodafone Украина получил 20,4 миллиарда гривен выручки за девять месяцев 2025 года

Оператор мобильной связи Vodafone Украина продемонстрировал стабильные финансовые результаты за девять месяцев 2025 года, увеличив выручку на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании достигла 20,4 миллиарда гривен, что отражает устойчивость бизнеса в условиях военного положения.

Показатель операционной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (OIBDA) за три квартала превысил 10,6 миллиарда гривен, увеличившись на 11% по сравнению с прошлогодним периодом. В то же время маржа OIBDA составила 51,9%, что на один процентный пункт меньше показателя 2024 года. Чистая прибыль компании составляет 2,9 миллиарда гривен, оставаясь практически на уровне прошлого года.

- Реклама -

Рост финансовых показателей позволил оператору существенно увеличить капитальные вложения в развитие инфраструктуры. За первые девять месяцев текущего года инвестиции компании выросли на 57% и превысили 5,3 миллиарда гривен. Более половины этой суммы оператор направил на развитие, восстановление и повышение устойчивости сети к длительным отключениям электроэнергии.

Значительную часть средств компания инвестировала в расширение покрытия фиксированного широкополосного доступа к интернету по технологии пассивных оптических сетей (GPON). За девять месяцев 2025 года покрытие сети GPON увеличилось на 47%. По состоянию на 1 октября более 1,6 миллиона домохозяйств в Украине имеют доступ к интернету по этой технологии от Vodafone.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Количество пользователей домашнего интернета по технологии GPON выросло на 34% в течение отчетного периода. Оператор модернизировал сеть «Фринет» до стандарта GPON в 1261 доме, обеспечив покрытие для 105 тысяч домохозяйств. Доходы от услуги интернет-доступа по технологии GPON удвоились, увеличившись на 103% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За весь период полномасштабной войны совокупные инвестиции Vodafone в украинскую экономику превысили 20 миллиардов гривен. Из этой суммы более 2 миллиардов гривен компания потратила на повышение энергоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры. Благодаря этим мерам общий показатель работоспособности сети во время массовых отключений электроэнергии составил 90%, даже в регионах с длительными блэкаутами.

Средний доход на одного пользователя (ARPU) в третьем квартале 2025 года достиг 137,7 гривен в месяц, что на 13,3% больше показателя аналогичного периода 2024 года. База абонентов остается стабильной и составляет 15,4 миллиона клиентов, что на 2,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Среди ключевых инициатив третьего квартала оператор отметил запуск линейки тарифов FLEXX, которые обеспечивают удобное пользование услугами связи в Украине и Европейском Союзе. Для абонентов, которые переходят в Vodafone с сохранением номера, действуют специальные условия — скидка на абонентскую плату, безлимитный интернет и бонусные минуты в течение года.

В сотрудничестве с образовательной платформой U&WE HUB оператор запустил программу «Твой бизнес в телефоне» для женщин-предпринимателей в Киеве, Запорожье, Ивано-Франковске и Черновцах. В течение четырех недель 80 участниц обучаются цифровым инструментам для управления бизнесом со смартфона — от работы с облачными сервисами до создания контента и продвижения в социальных сетях.

Компания продолжила реализацию благотворительных проектов. Совместно с благотворительным фондом PULSE оператор передал военным медикам 4 полка сил специальных операций оборудование для догоспитального переливания крови и провел обучение по тактической медицине по стандартам НАТО. В рамках инициативы «Лига тепла» компания профинансировала установку тепловых насосов в Киевской областной детской больнице, что обеспечит отопление для более 300 тысяч детей региона.

- Реклама -

В сфере образовательных инноваций Vodafone в партнерстве с Государственным университетом «Киевский авиационный институт» (КАИ) открыл первый в Украине университетский 5G-пространство на базе оборудования Nokia. Это позволяет студентам тестировать возможности сети пятого поколения. Дополнительно в университете заработал AI-консультант КАЯ — виртуальный аватар на базе технологий OpenAI и Microsoft Azure, который консультирует абитуриентов круглосуточно.

Во время конференции Ukraine Recovery Conference в Риме Vodafone Украина, Nokia и финское экспортно-кредитное агентство Finnvera подписали меморандум о сотрудничестве для модернизации цифровой инфраструктуры. Инициатива предусматривает возможность финансирования поставок оборудования и услуг Nokia на сумму до 30 миллионов евро для расширения сетей четвертого поколения и GPON и подготовки к внедрению технологий следующих поколений.

Финансовые и операционные показатели Vodafone Украина

Финансовые результаты

Показатель (млн грн) 9 месяцев 2025 9 месяцев 2024 Динамика Доход 20 489 18 053 +13% OIBDA 10 638 9 550 +11% Маржа OIBDA 51,9% 52,9% -1,0 п.п. Чистая прибыль 2 901 2 922 -1% Инвестиции 5 356 3 413 +57%

Операционные показатели

Показатель 3 квартал 2025 3 квартал 2024 Динамика ARPU (грн) 137,7 121,5 +13,3% Количество клиентов (млн) 15,4 15,9 -2,9%