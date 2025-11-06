Vodafone Украина получил 20,4 миллиарда гривен выручки за девять месяцев 2025 года

Оператор мобильной связи Vodafone Украина продемонстрировал стабильные финансовые результаты за девять месяцев 2025 года, увеличив выручку на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании достигла 20,4 миллиарда гривен, что отражает устойчивость бизнеса в условиях военного положения.
Показатель операционной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (OIBDA) за три квартала превысил 10,6 миллиарда гривен, увеличившись на 11% по сравнению с прошлогодним периодом. В то же время маржа OIBDA составила 51,9%, что на один процентный пункт меньше показателя 2024 года. Чистая прибыль компании составляет 2,9 миллиарда гривен, оставаясь практически на уровне прошлого года.
Рост финансовых показателей позволил оператору существенно увеличить капитальные вложения в развитие инфраструктуры. За первые девять месяцев текущего года инвестиции компании выросли на 57% и превысили 5,3 миллиарда гривен. Более половины этой суммы оператор направил на развитие, восстановление и повышение устойчивости сети к длительным отключениям электроэнергии.
Значительную часть средств компания инвестировала в расширение покрытия фиксированного широкополосного доступа к интернету по технологии пассивных оптических сетей (GPON). За девять месяцев 2025 года покрытие сети GPON увеличилось на 47%. По состоянию на 1 октября более 1,6 миллиона домохозяйств в Украине имеют доступ к интернету по этой технологии от Vodafone.
Количество пользователей домашнего интернета по технологии GPON выросло на 34% в течение отчетного периода. Оператор модернизировал сеть «Фринет» до стандарта GPON в 1261 доме, обеспечив покрытие для 105 тысяч домохозяйств. Доходы от услуги интернет-доступа по технологии GPON удвоились, увеличившись на 103% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
За весь период полномасштабной войны совокупные инвестиции Vodafone в украинскую экономику превысили 20 миллиардов гривен. Из этой суммы более 2 миллиардов гривен компания потратила на повышение энергоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры. Благодаря этим мерам общий показатель работоспособности сети во время массовых отключений электроэнергии составил 90%, даже в регионах с длительными блэкаутами.
Средний доход на одного пользователя (ARPU) в третьем квартале 2025 года достиг 137,7 гривен в месяц, что на 13,3% больше показателя аналогичного периода 2024 года. База абонентов остается стабильной и составляет 15,4 миллиона клиентов, что на 2,9% меньше по сравнению с прошлым годом.
Среди ключевых инициатив третьего квартала оператор отметил запуск линейки тарифов FLEXX, которые обеспечивают удобное пользование услугами связи в Украине и Европейском Союзе. Для абонентов, которые переходят в Vodafone с сохранением номера, действуют специальные условия — скидка на абонентскую плату, безлимитный интернет и бонусные минуты в течение года.
В сотрудничестве с образовательной платформой U&WE HUB оператор запустил программу «Твой бизнес в телефоне» для женщин-предпринимателей в Киеве, Запорожье, Ивано-Франковске и Черновцах. В течение четырех недель 80 участниц обучаются цифровым инструментам для управления бизнесом со смартфона — от работы с облачными сервисами до создания контента и продвижения в социальных сетях.
Компания продолжила реализацию благотворительных проектов. Совместно с благотворительным фондом PULSE оператор передал военным медикам 4 полка сил специальных операций оборудование для догоспитального переливания крови и провел обучение по тактической медицине по стандартам НАТО. В рамках инициативы «Лига тепла» компания профинансировала установку тепловых насосов в Киевской областной детской больнице, что обеспечит отопление для более 300 тысяч детей региона.
В сфере образовательных инноваций Vodafone в партнерстве с Государственным университетом «Киевский авиационный институт» (КАИ) открыл первый в Украине университетский 5G-пространство на базе оборудования Nokia. Это позволяет студентам тестировать возможности сети пятого поколения. Дополнительно в университете заработал AI-консультант КАЯ — виртуальный аватар на базе технологий OpenAI и Microsoft Azure, который консультирует абитуриентов круглосуточно.
Во время конференции Ukraine Recovery Conference в Риме Vodafone Украина, Nokia и финское экспортно-кредитное агентство Finnvera подписали меморандум о сотрудничестве для модернизации цифровой инфраструктуры. Инициатива предусматривает возможность финансирования поставок оборудования и услуг Nokia на сумму до 30 миллионов евро для расширения сетей четвертого поколения и GPON и подготовки к внедрению технологий следующих поколений.
Финансовые и операционные показатели Vodafone Украина
Финансовые результаты
|Показатель (млн грн)
|9 месяцев 2025
|9 месяцев 2024
|Динамика
|Доход
|20 489
|18 053
|+13%
|OIBDA
|10 638
|9 550
|+11%
|Маржа OIBDA
|51,9%
|52,9%
|-1,0 п.п.
|Чистая прибыль
|2 901
|2 922
|-1%
|Инвестиции
|5 356
|3 413
|+57%
Операционные показатели
|Показатель
|3 квартал 2025
|3 квартал 2024
|Динамика
|ARPU (грн)
|137,7
|121,5
|+13,3%
|Количество клиентов (млн)
|15,4
|15,9
|-2,9%