Рынок телевизоров замедляет рост: большие экраны теряют популярность

Мировой рынок телевизоров демонстрирует замедление темпов развития на фоне снижения интереса потребителей к крупноформатным моделям. В третьем квартале 2025 года общие поставки достигли 49,75 млн устройств, что на 4,9% меньше показателей прошлого года. Об этом сообщает аналитическая компания TrendForce.

Квартальная динамика оказалась положительной: по сравнению со вторым кварталом объемы выросли на 6%. В то же время годовое сокращение продаж свидетельствует о системных изменениях в поведении покупателей. Специалисты TrendForce объясняют это удлинением циклов обновления техники среди пользователей.

- Реклама -

Ситуацию усугубляет сворачивание государственных программ поддержки потребительского спроса в Китае. К этому добавляется общая нестабильность на международных рынках. Эти факторы в совокупности сдерживают активность покупателей.

Пятерка ведущих производителей — Samsung, Hisense, TCL, LG и Xiaomi — контролирует 64,3% мирового рынка. Наиболее заметных результатов достигла Hisense, которая реализовала стратегию агрессивного ценообразования. Компания отгрузила 7,66 млн телевизоров, увеличив поставки на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Такие показатели позволили Hisense вернуть второе место в глобальном рейтинге. Доля производителя достигла рекордных для компании 15,4%. Это лучший результат в истории бренда на мировом уровне.

Аналитики фиксируют существенное охлаждение спроса на крупноформатную технику. Продажи 65-дюймовых телевизоров практически остановились. Рост сегмента 75-дюймовых моделей замедлился до 13% — это вдвое меньше прошлогодних темпов.

Аналогичную картину наблюдают эксперты в категории сверхбольших экранов диагональю от 85 до 100 дюймов. Ранее этот сегмент демонстрировал самое динамичное развитие, однако сейчас интерес потребителей к таким устройствам заметно снизился.