UARU

UARU

Рынок телевизоров замедляет рост: большие экраны теряют популярность

Новости
Телевизоры
Фото: stat.uz

Мировой рынок телевизоров демонстрирует замедление темпов развития на фоне снижения интереса потребителей к крупноформатным моделям. В третьем квартале 2025 года общие поставки достигли 49,75 млн устройств, что на 4,9% меньше показателей прошлого года. Об этом сообщает аналитическая компания TrendForce.

Квартальная динамика оказалась положительной: по сравнению со вторым кварталом объемы выросли на 6%. В то же время годовое сокращение продаж свидетельствует о системных изменениях в поведении покупателей. Специалисты TrendForce объясняют это удлинением циклов обновления техники среди пользователей.

- Реклама -

Ситуацию усугубляет сворачивание государственных программ поддержки потребительского спроса в Китае. К этому добавляется общая нестабильность на международных рынках. Эти факторы в совокупности сдерживают активность покупателей.

Пятерка ведущих производителей — Samsung, Hisense, TCL, LG и Xiaomi — контролирует 64,3% мирового рынка. Наиболее заметных результатов достигла Hisense, которая реализовала стратегию агрессивного ценообразования. Компания отгрузила 7,66 млн телевизоров, увеличив поставки на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Такие показатели позволили Hisense вернуть второе место в глобальном рейтинге. Доля производителя достигла рекордных для компании 15,4%. Это лучший результат в истории бренда на мировом уровне.

top 5 global tv brands

Аналитики фиксируют существенное охлаждение спроса на крупноформатную технику. Продажи 65-дюймовых телевизоров практически остановились. Рост сегмента 75-дюймовых моделей замедлился до 13% — это вдвое меньше прошлогодних темпов.

Аналогичную картину наблюдают эксперты в категории сверхбольших экранов диагональю от 85 до 100 дюймов. Ранее этот сегмент демонстрировал самое динамичное развитие, однако сейчас интерес потребителей к таким устройствам заметно снизился.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Послевоенное телевидение в Киеве: как 74 года назад запускали новый телецентр

6 ноября 1951 года Киевский телецентр на Крещатике начал регулярное вещание — эту дату считают днем рождения послевоенного киевского телевидения.
Новости

Bluetooth SIG опубликовала спецификации технологии Bluetooth Core 6.2

Bluetooth SIG обнародовала спецификации Bluetooth Core 6.2. Стандарт предлагает 20-кратное сокращение интервала подключения и защиту от амплитудного зондирования радиоканалов.
Новости

Vodafone Украина получил 20,4 миллиарда гривен выручки за девять месяцев 2025 года

За 9 месяцев 2025 года Vodafone получил 20,4 млрд грн выручки. В то же время инвестиции оператора в украинскую экономику превысили 5,3 млрд грн.
Новости

«Киевстар ТВ» объявил дату премьеры второго сезона сериала «Кофе с кардамоном. Сила земли»

Премьера второго сезона сериала «Кофе с кардамоном. Сила земли» состоится 1 декабря на «Киевстар ТВ». В новом сезоне будет больше юмора и драмы.
Новости

Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины

Эстония предоставит Украине 3 млн евро на системы Starlink для ВСУ. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль по итогам встречи с эстонским коллегой.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить