Послевоенное телевидение в Киеве: как 74 года назад запускали новый телецентр

6 ноября 1951 года Киевский телецентр на Крещатике начал регулярное вещание — эту дату считают днем рождения послевоенного киевского телевидения. Новая телебашня и современная студия сделали столицу одним из первых городов Европы с восстановленным телевизионным вещанием.

Строительство телецентра длилось всего два года. Строительство первой очереди началось в 1949 году и включало студию «Б» и телебашню высотой 192 метра. Руководство требовало завершить работы до 7 ноября — официального праздника Октябрьской революции.

Тестовый запуск состоялся днем ранее, 5 ноября. Сотрудники студии развезли телевизоры родственникам в разные районы города для проверки качества сигнала. Во время показа фильма «Алитет идет в горы» произошел курьезный случай — пленку намотали наизнанку, из-за чего персонажи двигались в обратном направлении. После технической паузы пленку перемотали правильно.

Официальная премьера вещания состоялась на следующий день. Киевляне увидели фильм о Ленине и Сталине под названием «Великое зарево». А 7 ноября произошел настоящий прорыв — зрители впервые наблюдали прямую трансляцию парада на центральном проспекте города. Это был первый опыт прямого эфира в истории телевидения Украины.

Идея создания телецентра принадлежала Никите Хрущеву, который возглавлял УССР в послевоенный период. Еще в 1945 году он обратился к центральному руководству с просьбой выделить средства на телевизионный проект в Киеве. Союзное правительство утвердило финансирование в размере 43 миллионов рублей. Благодаря этим средствам сооружение возвели в рекордно короткие сроки.

Киевский телецентр стал третьим в стране после московского и ленинградского. В то же время это был первый телецентр среди всех союзных республик. Для строительства разработали специальный проект, который предусматривал использование самого современного на тот момент оборудования. Телецентр работал со стандартом развертки изображения на 625 строк, который впоследствии стал общеевропейским.

Технические возможности киевской телебашни превосходили московские. Высота сооружения позволяла охватывать сигналом значительно большую территорию по сравнению с Шуховской башней, которая была ниже. Это обеспечивало лучшее качество приема сигнала в разных районах Киева.

В начале 1951 года в столице насчитывалось около 600 телевизоров. В течение следующих двух лет их количество выросло до более семи тысяч. Самой популярной моделью стал «КВН-49-1», который имел небольшой экран с дополнительной увеличительной линзой. Телевизоры оставались редким явлением, поэтому жители собирались целыми дворами, чтобы посмотреть передачи.

Регулярное вещание после запуска состояло из двух трансляций в неделю. Каждая программа длилась до двух часов и преимущественно состояла из показов кинофильмов. Осенью 1952 года в эфире появились первые дикторы — Новелла Серапионова, Елена Николаева и Ольга Даниленко. Они должны были читать тексты наизусть без использования суфлера. При этом профессия требовала безупречного внешнего вида, хотя зарплата составляла всего 55 рублей.

Первые попытки телевизионного вещания в Киеве датируются февралем 1939 года. Тогда в небольшой студии на углу Институтской и Крещатика проводили экспериментальные передачи продолжительностью 40 минут. Однако количество телевизионных приемников у киевлян было минимальным. Во время немецкой оккупации студию полностью уничтожили.

Именно поэтому 6 ноября 1951 года считается официальной датой рождения послевоенного телевизионного вещания в Украине. Это событие стало началом новой эры, из которой развилось современное украинское телевидение.