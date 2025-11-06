«Киевстар ТВ» объявил дату премьеры второго сезона сериала «Кофе с кардамоном. Сила земли»

1 декабря платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» начнет эксклюзивный показ второго сезона сериала «Кофе с кардамоном. Сила земли». Зрители смогут продолжить следить за историей главной героини Анны, перед которой встают сложные жизненные выборы и новые вызовы.

Создатели проекта обнародовали второй официальный тизер, который демонстрирует эмоциональную глубину сюжета и характеров персонажей. Видеоматериал сочетает драматические моменты с легкими и игривыми сценами, что отражает многогранность нового сезона. Отличительной чертой станет особый юмор в диалогах и непринужденных ситуациях, которые гармонично сочетаются с общей атмосферой истории.

- Реклама -

Кава з кардамоном. Сила землі | Офіційний тизер

Смотрите это видео на YouTube

Музыкальное оформление сериала получило уникальное решение. Современные песни адаптировали под инструментальные композиции в историческом стиле, подобно сериалу «Бриджертоны». Такой подход придает особый шарм и сочетает классическую эпоху с современными мотивами, придавая картине ощущение живой истории.

Елена Лавренюк, исполняющая главную роль, поделилась впечатлениями о выходе нового сезона. По ее словам, декабрь имеет для нее символическое значение, ведь первый сезон также выходил в этом месяце. Актриса отметила, что новый сезон снимали летом, поэтому он наполнен солнцем, теплом и яркими цветами. Это должно стать настоящим глотком тепла для зрителей зимой.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сюжет нового сезона разворачивается вокруг трансформации главной героини. Анна предстает уже не наивной девушкой, а сильной женщиной, которая знает цену потерям и понимает истинную стоимость собственного дома. Центральной линией становится ее выбор между двумя мужчинами — Стефаном Терлецким и Павлом Крушевским. Этот конфликт выходит за пределы романтического треугольника, превращаясь в глубокую дилемму между чувствами и долгом. Параллельно героиня отстаивает свой дом, детей и собственное достоинство.

Актерский состав сохранил ключевых исполнителей предыдущего сезона. Тарас Цимбалюк продолжает развивать историю брата Анны. К проекту присоединилась Ада Роговцева, чье участие придает сериалу дополнительный вес и эмоциональную глубину. Среди новых лиц стоит отметить Надежду Хильскую, которая дебютирует в яркой роли. Творческая команда также привлекла к съемкам Ивана Довженко, Полину Арно, Ивана Билаша и Зою Лавренюк.

Первый сезон костюмированной драмы «Кофе с кардамоном» имел значительный успех не только в Украине, но и на международном уровне. Проект демонстрировался на польском телевидении, в странах Латинской Америки и еще в десятках государств мира. На платформе YouTube первый сезон собрал около десяти миллионов просмотров, что вывело его в число самых успешных украинских сериалов последних лет.

Производством второго сезона занимается Solar Media Entertainment совместно с телеканалом СТБ и «Киевстар ТВ» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссера-постановщика Ирину Громозду сопровождает команда сценаристов в составе Сергея Коротуна, Екатерины Маевской и ее самой. Оператором-постановщиком выступил Сергей Крутько, художником по костюмам — Виктория Шостак, а художником-постановщиком — Максим Нименко.

Платформа «Киевстар ТВ» продолжает расширять каталог украинского контента. Напомним, 20 октября сервис представил эксклюзивную премьеру четырехсерийной драмы «Бейся, сердце, бейся» — истории о потере, возрождении и поиске смысла жизни после трагедии.