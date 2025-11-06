UARU

Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины

Новости
Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink

Эстония предоставит Украине финансовую помощь в размере 3 млн евро на обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) системами спутниковой связи Starlink. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в социальной сети X по итогам встречи с министром обороны Эстонии Ганно Певкуром.

Выделенные средства будут направлены на закупку терминалов спутниковой связи и их техническое обслуживание. Системы Starlink играют ключевую роль в обеспечении стабильной связи между подразделениями ВСУ в условиях активных боевых действий.

В ходе переговоров стороны также обсудили расширение оборонного партнерства между двумя странами. Среди тем — вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и развитие производства беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно министры рассмотрели возможности создания совместных оборонных предприятий, что позволит углубить технологическую кооперацию.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул участие Эстонии в инициативе PURL. Он также подтвердил заинтересованность Украины в реализации проектов в рамках программы SAFE, которая будет способствовать взаимному развитию оборонно-промышленных комплексов обоих государств. Еще одним направлением сотрудничества остается продолжение обучения украинских военнослужащих в рамках операции Legio.

«Спасибо Эстонии за решительную поддержку украинцев в этой войне», — подытожил глава Минобороны Украины.

Редакция Mediasat
