Bluetooth SIG опубликовала спецификации технологии Bluetooth Core 6.2

Некоммерческая организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) представила спецификации стандарта Bluetooth Core 6.2, что стало очередным шагом в двухгодичном цикле обновлений беспроводной технологии. Новая версия предлагает существенное улучшение скорости отклика устройств, усиление защиты от кибератак и расширенные возможности тестирования. Об этом сообщается на официальном портале организации.

Обновленный стандарт включает четыре ключевых направления усовершенствований, которые охватывают различные аспекты использования технологии — от бытовых гаджетов до промышленных систем. Каждая из новых функций разрабатывалась с учетом потребностей различных областей применения Bluetooth-устройств.

Центральной инновацией стала функция Shorter Connection Intervals, которая радикально меняет параметры подключения. Минимальный интервал соединения Bluetooth Low Energy (LE) сократился с 7,5 мс до 375 мкс, что обеспечивает повышенную скорость реакции устройств. Такое улучшение окажется особенно полезным для высокопроизводительных периферийных устройств ввода (HID), человеко-машинных интерфейсов (HMI) реального времени и сенсоров, где задержка сигнала имеет критическое значение.

Не менее важным дополнением стала защита от атак с использованием амплитудного зондирования каналов. Эта функция обеспечивает надежный барьер против сложных радиочастотных вмешательств. Повышенный уровень безопасности особенно актуален для систем определения дальности, где злоумышленники могут применять атаки типа ретрансляции или подмены данных. Наибольшую ценность эта опция будет иметь в автомобильной промышленности, системах умного дома и индустриальных решениях.

Значительные изменения произошли в области передачи аудиоданных через USB-соединение. Поддержка изохронной передачи данных HCI USB LE получила новый режим массовой сериализации (Bulk Serialization Mode), который стандартизирует передачу изохронных данных через USB. Это нововведение упрощает работу с пакетами интерфейса хост-контроллера (HCI) и улучшает интеграцию Bluetooth LE-аудио в USB-системы.

Усовершенствования коснулись также процесса тестирования оборудования. Новые возможности тестового режима Bluetooth LE обеспечивают унифицированный протокол управления для проверки радиочастотных характеристик физического уровня (RF PHY). Важным преимуществом стала поддержка беспроводной передачи данных (OTA), позволяющая проводить тестирование без использования кабельных соединений.

Для облегчения внедрения новых возможностей организация Bluetooth SIG подготовила специальный обзорный документ с подробными техническими описаниями каждой функции. Участники экосистемы также могут воспользоваться руководством по коммуникации, которое обеспечивает точное и единообразное использование терминологии в публичных материалах для сертифицированных продуктов. Такой подход помогает компаниям-участникам четко и эффективно информировать потребителей о новых возможностях технологии.

Организация обращает внимание производителей на важный нюанс маркировки продукции. Bluetooth SIG рекомендует избегать ссылок на конкретную версию спецификации Bluetooth Core при описании функциональности устройств. Вместо указания на соответствие стандарту Bluetooth Core 6.2, производителям стоит фокусироваться на конкретных поддерживаемых возможностях — тех функциях, которые наиболее релевантны для целевой аудитории. Эта информация должна отображаться на упаковке, в технической документации и маркетинговых материалах продукта.

Ключевые функции Bluetooth Core 6.2:

Обновление стандарта Bluetooth Core 6.2 стало очередным примером эволюции беспроводных технологий, происходящей параллельно с развитием других отраслевых стандартов.