В Киевской области тестируют работу мобильных бригад для поддержания связи во время блэкаутов

В Бориспольской районной военной администрации (РВА) состоялась рабочая встреча по внедрению механизма сотрудничества с операторами мобильной связи. Новая система предусматривает привлечение специализированных мобильных групп для поддержки работы базовых станций во время блэкаутов. Об этом сообщается на официальном портале Киевской областной государственной администрации (КОГА).

В мероприятии приняли участие представители Золочевской и Дивичковской общин, которые стали пилотными площадками проекта. Операторов Vodafone и lifecell на встрече представили технические специалисты компаний. Киевскую ОГА представлял заместитель председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Максим Столярчук.

В течение предыдущего периода в регионе сформировали 125 мобильных бригад. Эти команды могут оказывать операторам техническую помощь в обслуживании базовых станций, перевозке и подключении генераторов. Теперь эту помощь планируют организовать на системной основе.

Пилотный проект в Золочевской и Дивичковской общинах определит ключевые элементы взаимодействия. Модель будет включать процедуры привлечения мобильных бригад для технического обслуживания базовых станций. Также будет разработан порядок предоставления и сопровождения генераторного оборудования. Отдельно будут проработаны типовые договорные формы и контрольные перечни взаимодействия.

Важной частью станут требования к составу и подготовке специалистов мобильных групп. Параллельно будут определены правила охраны труда для привлеченных работников. Механизм координации между всеми участниками процесса должен быть прозрачным и четким.

Одновременно оператор «Киевстар» реализует подобную инициативу в Бучанской общине. Такая параллельная работа позволит быстрее сравнить различные подходы. На основе наиболее эффективных практик сформируют единый региональный стандарт.

Следующим этапом станет распространение наработанной модели на все общины Киевской области. Это повысит стабильность работы сетей мобильной связи на системном уровне. Время реагирования на технические проблемы сократится с часов до минут благодаря новым процедурам взаимодействия.

Параллельно на общегосударственном уровне усиливается контроль за качеством услуг операторов. 4 ноября Верховная Рада Украины приняла законопроект №12094, который вводит обязательные показатели качества мобильной связи и механизм контроля скорости интернета.