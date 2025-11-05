Samsung представила HDR10+ Advanced как альтернативу Dolby Vision 2

Компания Samsung представила предварительную версию нового стандарта динамического HDR-изображения HDR10+ Advanced. Технология будет конкурировать с форматом Dolby Vision 2, а официально ее представят на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Forbes.

Разработка Samsung предназначена для телевизоров с пиковой яркостью от 4000 до 5000 кд/м². Такие характеристики имеют премиальные модели, которые уже есть на рынке. Новый формат продолжает линейку технологий HDR10+, в которую входят базовый вариант, а также версии HDR10+ Adaptive и HDR10+ Gaming с поддержкой переменной частоты обновления (VRR).

Стандарты семейства HDR10+ поддерживают более 170 компаний, среди которых Amazon, Apple, Disney+, Netflix, Hisense, TCL и Panasonic. Партнерами являются 16 стриминговых платформ. Первой крупной службой, подтвердившей интеграцию нового стандарта, стала Amazon Prime Video — она планирует выпускать контент в формате HDR10+ Advanced в течение 2026 года. Другие потоковые платформы, в частности Disney+, также вскоре смогут использовать эту технологию.

В отличие от Dolby Vision 2, который использует двухуровневую структуру с премиальной версией Dolby Vision 2 Max для телевизоров высокого класса, HDR10+ Advanced является единственным унифицированным форматом. Samsung выбрала открытый стандарт, доступный производителям без дополнительных лицензионных платежей, что может ускорить его внедрение в индустрии.

Технология HDR10+ Advanced включает шесть ключевых функций:

HDR10+ Bright — функция HDR Boost Upscale для телевизоров высокого класса с яркостью 4000-5000 нит и расширенным цветовым охватом, превышающим стандарт DCI-P3. Эти показатели превосходят возможности референсных мониторов в киностудиях. HDR10+ Genre — оптимизация изображения в зависимости от жанра контента, например отдельные настройки для спортивных трансляций и боевиков. HDR10+ Intelligent FRC — адаптивное сглаживание движения, которое корректирует интенсивность обработки для каждой сцены в соответствии с типом контента. HDR10+ Intelligent Gaming — режим для облачных игр с поддержкой тональной компрессии в реальном времени. HDR10+ Local Tone-mapping — улучшенное управление зонами подсветки на телевизорах с технологией miniLED. Advanced Color Control — более точное управление цветопередачей на уровне отдельных участков экрана.

Обе системы — HDR10+ Advanced и Dolby Vision 2 — используют динамические метаданные и алгоритмы искусственного интеллекта для адаптации изображения к конкретным сценам, как отмечает Frandroid. Новая технология Samsung будет совместима не только с телевизорами, но и с проекторами и мониторами, которые поддерживают HDR10+.

Стандарт HDR10+ Advanced будет доступен на новых телевизорах 2026 года. Кроме того, некоторые модели Samsung, уже представленные на рынке, получат поддержку технологии после обновления программного обеспечения. Такое решение позволит владельцам существующих устройств воспользоваться новыми возможностями без необходимости покупать новое оборудование.

Внедрение HDR10+ Advanced окончательно закрывает вопрос возможной интеграции Dolby Vision в продукцию Samsung. Компания по-прежнему отказывается от технологии конкурента, отдавая предпочтение продвижению собственного стандарта с открытой лицензией. Стоит отметить, что базовый формат HDR10+ существует с 2017 года, однако такие крупные стриминговые платформы, как Netflix и Disney, начали его поддерживать только в этом году, что свидетельствует о длительном процессе внедрения новых стандартов в индустрии.

Для пользователей появление нового формата означает более широкий выбор контента высокого качества и большее количество совместимых устройств в премиальном сегменте. Успех технологии будет зависеть от скорости ее внедрения стриминговыми службами и производителями оборудования.