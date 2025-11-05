Samsung должна выплатить $191 млн за незаконное использование запатентованных OLED-технологий

Федеральный суд США в Техасе вынес решение в пользу компании Pictiva Display в патентном споре с южнокорейским производителем электроники Samsung. По информации Reuters, жюри присяжных признало факт нарушения патентных прав и обязало Samsung выплатить компенсацию в размере $191,4 млн.

Судебный процесс начался в 2023 году, когда Pictiva Display подала иск в суд. Компания обвинила производителя в использовании пяти запатентованных технологий, которые применяются для производства органических светодиодных дисплеев (OLED). Эти технологии отвечают за улучшение ключевых характеристик экранов — повышение яркости, увеличение разрешения и снижение энергопотребления.

Истец утверждал, что нарушения касаются широкого спектра продукции Samsung. В список вошли смартфоны серии Galaxy, различные носимые устройства, компьютеры и телевизоры с OLED-панелями. Во время судебного разбирательства жюри присяжных рассмотрело все пять патентов, которые фигурировали в деле. Результаты показали, что два из них действительно были нарушены, тогда как три других нарушения не подтвердились.

Портфель патентов Pictiva Display имеет долгую историю. Технологии компания приобрела у немецкого производителя Osram в начале 2000-х годов. Это был период, когда органические светодиодные дисплеи только начали появляться на коммерческом рынке. В своем иске Pictiva требовала компенсации за многолетнее использование своих инновационных разработок южнокорейским гигантом.

Представители Samsung категорически отвергли все обвинения. Компания настаивает на недействительности патентов, которые стали предметом судебного разбирательства. Южнокорейский производитель уже обжаловал решение суда и параллельно обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Целью этого обращения является аннулирование спорных патентов Pictiva Display.

Это не первый патентный конфликт, в который попала Samsung в последнее время. По данным Reuters, недавно компанию также обязали выплатить $445,5 млн в пользу Collison Communications. Тот судебный процесс касался нарушения патентов, связанных со стандартами беспроводной связи четвертого (4G) и пятого (5G) поколения, а также с технологией Wi-Fi.