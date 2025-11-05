Приложение Sora появилось на Android в семи странах

Компания OpenAI расширила доступность своего приложения Sora для генерации видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на платформу Android. Программу уже можно скачать в официальном магазине Google Play в семи странах: США, Канаде, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Вьетнаме.

Это решение логично продолжает стратегию расширения аудитории после успешного дебюта на iOS. Приложение Sora для платформы Apple появилось в конце сентября этого года и сразу привлекло внимание пользователей. За первые пять дней после запуска программу скачали более миллиона раз, и она стала самым популярным приложением в App Store.

The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025 - Реклама -

Программа предлагает широкие возможности для работы с видеоконтентом, созданным с помощью ИИ. Пользователи могут генерировать новые видео, редактировать уже созданные материалы и распространять их среди других пользователей. Интерфейс приложения напоминает вертикальную ленту популярной платформы TikTok, что делает навигацию интуитивно понятной для современной аудитории.

Среди ключевых особенностей Sora выделяется функция «камео», которая позволяет добавлять в сгенерированные видео реальные изображения людей. Пользователи могут вставлять в созданные ИИ-ролики собственные лица или лица своих друзей, что расширяет возможности персонализации контента.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Запуск приложения на платформе Android заметно расширяет потенциальную аудиторию, ведь операционная система от Google доминирует на мировом рынке мобильных устройств. Это решение согласуется с общей тенденцией OpenAI обеспечивать максимальную доступность своих продуктов для пользователей различных экосистем.