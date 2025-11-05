UARU

Приложение Sora появилось на Android в семи странах

Новости
OpenAI Sora
Фото: Telegrafi

Компания OpenAI расширила доступность своего приложения Sora для генерации видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на платформу Android. Программу уже можно скачать в официальном магазине Google Play в семи странах: США, Канаде, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Вьетнаме.

Это решение логично продолжает стратегию расширения аудитории после успешного дебюта на iOS. Приложение Sora для платформы Apple появилось в конце сентября этого года и сразу привлекло внимание пользователей. За первые пять дней после запуска программу скачали более миллиона раз, и она стала самым популярным приложением в App Store.

Программа предлагает широкие возможности для работы с видеоконтентом, созданным с помощью ИИ. Пользователи могут генерировать новые видео, редактировать уже созданные материалы и распространять их среди других пользователей. Интерфейс приложения напоминает вертикальную ленту популярной платформы TikTok, что делает навигацию интуитивно понятной для современной аудитории.

Среди ключевых особенностей Sora выделяется функция «камео», которая позволяет добавлять в сгенерированные видео реальные изображения людей. Пользователи могут вставлять в созданные ИИ-ролики собственные лица или лица своих друзей, что расширяет возможности персонализации контента.

Запуск приложения на платформе Android заметно расширяет потенциальную аудиторию, ведь операционная система от Google доминирует на мировом рынке мобильных устройств. Это решение согласуется с общей тенденцией OpenAI обеспечивать максимальную доступность своих продуктов для пользователей различных экосистем.

Редакция Mediasat
