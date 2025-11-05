MEGOGO покажет матчи «Динамо» и «Шахтера» в третьем туре Лиги конференций

6 ноября украинские команды проведут очередной тур матчей Лиги конференций УЕФА (UEFA Conference League). Киевское «Динамо» сыграет против боснийского «Зрински», а донецкий «Шахтер» примет исландский «Брейдаблик». Об этом сообщает медиасервис MEGOGO.

Трансляции матчей третьего тура основного этапа турнира доступны эксклюзивно на платформе MEGOGO – официальном вещателе еврокубковых соревнований в Украине. Все матчи можно посмотреть по подписке «Спорт» или в любом пакете «MEGOPACK». Отдельные игры также будут транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в цифровом эфире T2 и в кабельных сетях.

Встреча «Шахтер» – «Брейдаблик» начнется в 19:45 по киевскому времени. Комментировать игру будут Владимир Зверов и Виталий Похвала. Чуть позже, в 22:00, начнется матч «Динамо» – «Зриньски». За микрофоном будут работать Александр Новак и Виталий Волочай.

Перед началом матчей, в 18:30, выйдет в прямой эфир аналитическая студия MEGOGO. Ведущий Сергей Лукьяненко будет обсуждать турнирную ситуацию вместе с бывшим игроком «Динамо» и национальной сборной Украины Александром Головко, а также комиком и футбольным блогером Олегом Маслюком.

По результатам двух предыдущих туров «Шахтер» и «Зриньски» набрали по три очка. У «Брейдаблика» пока одно очко, а «Динамо» пока без очков.

Что касается телеканала «MEGOGO СПОРТ», то 6 ноября он будет транслировать матчи Лиги Европы УЕФА (UEFA Europa League). В 19:45 состоится показ игры между французской «Ниццей» и немецким «Фрайбургом». В 22:00 зрители увидят противостояние испанского «Бетиса» и французского «Лиона».