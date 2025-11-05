Google планирует запустить дата-центры для ИИ на орбиту Земли

Американская корпорация Google объявила об экспериментальной программе Project Suncatcher, направленной на исследование технических возможностей развертывания вычислительных центров на орбите Земли. Концепция предусматривает вывод спутниковых платформ, оснащенных процессорами Tensor Processing Units (TPU), которые будут функционировать за счет солнечной энергии и осуществлять непрерывные вычисления для систем искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-релизе Google.

Трэвис Билз, директор компании по развитию парадигм искусственного интеллекта, отметил, что космическое пространство в перспективе может оказаться оптимальной средой для масштабирования ИИ-инфраструктуры. Корпорация опубликовала предварительные результаты внутреннего исследования, в котором проанализированы технологический потенциал концепции и основные инженерные вызовы.

Согласно расчетам, орбитальные фотоэлектрические системы способны генерировать энергию с эффективностью, которая в восемь раз превышает показатели наземных солнечных панелей. В то же время ключевой технической проблемой остается организация высокоскоростных межспутниковых каналов передачи данных. Для достижения конкурентоспособности с наземными вычислительными центрами необходимо обеспечить пропускную способность на уровне десятков терабит в секунду, что потребует формирования плотных орбитальных группировок с расстоянием между аппаратами менее одного километра.

Дополнительным вызовом выступает ионизирующее излучение в космосе. По данным Google, процессоры нового поколения Trillium TPU прошли специализированные тесты на радиационную устойчивость и продемонстрировали способность выдерживать дозу облучения, эквивалентную пятилетней непрерывной работе на орбите без критических отказов оборудования.

На текущем этапе развития технологий создание космических дата-центров характеризуется высокой капиталоемкостью. Однако аналитики Google прогнозируют, что примерно к середине 2030-х годов экономические показатели эксплуатации орбитальных вычислительных систем могут сравняться с затратами на эксплуатацию наземных центров обработки данных.

В 2027 году запланирована совместная экспериментальная миссия Google и компании Planet, целью которой станет тестирование спутников с установленным оборудованием для вычислений на базе искусственного интеллекта в условиях низкой околоземной орбиты. Эта миссия должна подтвердить или опровергнуть практическую реализуемость концепции орбитальных ИИ-центров.

Проект Google не является первой попыткой создания вычислительной инфраструктуры в космосе. Недавно на Международной космической станции (МКС) начал работу первый в мире орбитальный дата-центр AxDCU-1, который будет обслуживать не только саму станцию, но и спутники с оптическими терминалами на борту.