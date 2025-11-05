Ведущие мобильные операторы Великобритании договорились с правительством о внедрении технологий искусственного интеллекта для блокировки мошеннических звонков. Новая система должна устранить проблему телефонного спуфинга — технологии подмены телефонных номеров, которую активно используют злоумышленники. Об этом сообщает ISPreview.

Компании BT (EE), Virgin Media (O2), VodafoneThree, Tesco Mobile, TalkTalk и Sky (Sky Broadband) обязались в течение года модернизировать свои сети для выявления и блокирования подозрительных соединений, а также полностью устранить проблему спуфинга. Технология спуфинга позволяет мошенникам из иностранных колл-центров маскировать свои звонки под британские номера, напоминающие контакты банков или правоохранительных органов. Такой подход значительно повышает доверие потенциальных жертв и облегчает проведение мошеннических операций.

По данным исследований, 96% пользователей принимают решение об ответе на звонок на основе номера, отображаемого на экране. При этом три четверти британцев не отвечают на звонки с неизвестных международных номеров, что демонстрирует масштаб проблемы доверия к телефонным коммуникациям.

Министр по борьбе с мошенничеством подчеркнул, что внедрение систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволит выявлять злоумышленников до установления контакта с абонентами. Это должно превратить Великобританию в один из самых сложных рынков для деятельности телефонных мошенников.

Помимо технологических решений, операторы расширят сотрудничество с правоохранительными органами через обмен данными и внедрение передовых систем отслеживания звонков в мобильных сетях. Глава рабочей группы по борьбе с преступностью в секторе телекоммуникаций отметил, что комплексный подход к проблеме включает как технологические инновации, так и расширение доверительного обмена информацией между всеми участниками процесса.

Эксперты ожидают, что объединение усилий правительственных структур и телекоммуникационных компаний приведет к существенному снижению уровня телефонного мошенничества уже в ближайшие годы. Новые меры безопасности должны стать частью масштабной стратегии защиты потребителей на британском рынке мобильной связи.

В то же время британские операторы применяют и нестандартные методы борьбы с мошенниками. В конце 2024 года Virgin Media (O2) создала ИИ-систему, имитирующую голос пожилой женщины. Виртуальная собеседница втягивает злоумышленников в длинные разговоры, тратя их время и защищая потенциальных жертв.