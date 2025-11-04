В ЕС определили, когда Украина должна пересмотреть целесообразность телемарафона «Единые новости»

Европейская комиссия (ЕК) определила предельный срок для пересмотра необходимости телемарафона «Единые новости» в Украине. Соответствующее указание содержится в ежегодном отчете о расширении, который Брюссель подготовил для стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз (ЕС). Об этом пишет «Украинская правда».

Согласно документу, украинские власти должны провести оценку целесообразности этого формата вещания не позднее момента отмены военного положения в стране. «Пересмотр необходимости телемарафона как формата, финансируемого государством, должен состояться не позднее того момента, как Украина приостановит военное положение», — говорится в отчете. Это решение стало продолжением прошлогодней позиции европейских институтов о необходимости прекращения государственного финансирования объединенного новостного продукта.

ЕК впервые официально заявила о необходимости прекратить телемарафон в 2024 году. Тогда европейские чиновники подчеркнули важность возвращения конкурентного медиапространства и разнообразия источников информации. Нынешний отчет конкретизирует временные рамки для выполнения этой рекомендации.

В документе Брюссель также указывает на снижение уровня доверия граждан к объединенному телемарафону. Социологические опросы свидетельствуют о постепенном падении популярности этого формата среди украинской аудитории. Эти данные подтверждают необходимость пересмотра целесообразности сохранения единого новостного продукта, финансируемого из государственного бюджета.

Таким образом, ЕК устанавливает четкие ориентиры для трансформации украинского медиапространства в контексте евроинтеграционных процессов. Пересмотр целесообразности телемарафона должен произойти синхронно с отменой особого правового режима в государстве.