Скорость мобильного интернета станет обязательным стандартом качества связи в Украине

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12094, который вводит обязательные показатели качества мобильной связи и механизм контроля скорости интернета. Информация об этом размещена на официальном портале Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно принятому документу, скорость передачи данных получит статус обязательного параметра качества телекоммуникационных услуг. Регулятор установит фиксированные значения скорости в мегабитах за секунду, которых операторам необходимо будет придерживаться при предоставлении услуг. Это решение призвано гарантировать абонентам стабильный доступ к сети независимо от выбранного оператора и обеспечить бесперебойную связь для всех украинцев.

Законодательные изменения предусматривают запуск системы самостоятельного мониторинга качества связи. Пользователи смогут проверять параметры мобильного интернета непосредственно через свои смартфоны. Собранные данные будут автоматически передаваться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) для дальнейшего анализа.

Информация от абонентов поможет регулятору выявлять проблемные участки сети и оперативно реагировать на отклонения от установленных стандартов. Технические детали системы мониторинга ведомство обнародует позже. Это создаст прозрачный механизм контроля, где пользователи сами станут участниками процесса обеспечения качества услуг.

Параллельно с этим документ отменяет мораторий на проверку соблюдения операторами лицензионных условий. Такое решение будет стимулировать телекоммуникационные компании расширять сетевую инфраструктуру в сельских регионах. Это должно уменьшить количество так называемых «белых пятен» — территорий без покрытия мобильной связью.

Отдельно Минцифры подчеркивает сохранение национального роуминга после завершения военного положения. Абоненты смогут продолжать пользоваться сетями альтернативных операторов в кризисных ситуациях. Эта функция останется доступной для обеспечения непрерывности связи в чрезвычайных обстоятельствах, даже когда страна вернется к мирной жизни.

Стоит отметить, что этот документ прошел первое чтение в парламенте еще в декабре 2024 года. Непосредственно в силу законопроект вступит после подписания Президентом Украины.