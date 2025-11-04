UARU

UARU

Почти все транспортные пути Украины покроют мобильным интернетом: что известно

Новости
Мобільний інтернет на транспортних шляхах
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Государственный регулятор объявил амбициозные планы по расширению покрытия транспортной инфраструктуры мобильным интернетом. До конца этого десятилетия планируют обеспечить стабильной связью 95% автомобильных дорог и 70% железнодорожных маршрутов. Об этом в подкасте Центра экономической стратегии заявила Лилия Мальон, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

По словам руководительницы регулятора, в течение 2023-2024 годов страна реализовала масштабный инфраструктурный проект «14 дорог». В его рамках операторы связи установили 470 базовых станций на ключевых транспортных артериях. Эта инициатива уже дала ощутимые результаты – качество мобильной связи для миллионов пользователей заметно улучшилось.

- Реклама -

Целевые показатели, определенные национальной стратегией цифрового развития до 2030 года, предусматривают скорость мобильного интернета не менее 25 Мбит/с на 95% автодорог. Для железнодорожного транспорта установили более скромный, но реалистичный показатель – минимальную скорость 2 Мбит/с на 70% маршрутов.

Лилия Мальон подчеркнула, что качество мобильной связи на транспорте зависит от реальных физических ограничений. Скорость движения транспортного средства, особенности рельефа местности и погодные условия напрямую влияют на стабильность сигнала. Однако государство приняло конкретные меры для решения этой проблемы. Мобильные операторы получили законодательное обязательство обеспечить покрытие стандарта 4G на всех национальных дорогах до 2026 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Реализация масштабного проекта по расширению сети требует значительных инвестиций. Основное финансирование поступает от частных мобильных операторов, которые модернизируют собственную инфраструктуру. В то же время государство активно привлекает международную поддержку. Донорские средства Европейского Союза и партнерские проекты направляются на развитие покрытия интернетом трансграничных коридоров и международных транспортных маршрутов.

Чи буде зв'язок під час блекаутів? Лілія Мальон

Определенные результаты уже есть на железнодорожном транспорте. Пассажиры скоростных поездов «Интерсити», курсирующих между Киевом и Львовом, могут пользоваться Wi-Fi через спутниковую систему Starlink. Это решение обеспечивает относительно стабильное соединение даже при высокой скорости движения поездов.

Расширение покрытия мобильных сетей – часть комплексной стратегии цифрового развития страны. Законодательные изменения, введенные законом №4321, подписанным Президентом Владимиром Зеленским, упростили процедуры строительства телекоммуникационной инфраструктуры. Операторы получили возможность быстрее развертывать базовые станции, в частности передвижные комплексы для оперативного обеспечения связью отдаленных территорий.

Общенациональная цель предусматривает обеспечение качественной мобильной связью 98% населения Украины к 2030 году. Особое внимание уделяется жителям сельских населенных пунктов, территориям вдоль автомагистралей и регионам, пострадавшим от боевых действий. Системный подход к развитию телекоммуникационной инфраструктуры должен обеспечить равный доступ к цифровым услугам для всех граждан, независимо от того, где они живут.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Samsung представила HDR10+ Advanced как альтернативу Dolby Vision 2

Samsung анонсировала стандарт HDR10+ Advanced — альтернативу Dolby Vision 2. Официальный релиз состоится на CES 2026 в Лас-Вегасе.
Новости

Google планирует запустить дата-центры для ИИ на орбиту Земли

Google представила Project Suncatcher – концепцию орбитальных дата-центров для ИИ на солнечной энергии. Первые тесты запланированы на 2027 год.
Новости

В Киевской области тестируют работу мобильных бригад для поддержания связи во время блэкаутов

125 мобильных бригад будут помогать операторам связи в Киевской области во время блэкаутов. Пилотный проект запустили в трех общинах.
Новости

Британские операторы договорились о внедрении системы на базе ИИ для блокировки мошеннических звонков

Британские операторы договорились с правительством о внедрении ИИ-системы для блокировки мошеннических звонков. Технология устранит проблему спуфинга.
Новости

MEGOGO покажет матчи «Динамо» и «Шахтера» в третьем туре Лиги конференций

6 ноября «Динамо» сыграет с «Зрински», а «Шахтер» примет «Брейдаблик». Трансляции матчей Лиги конференций доступны как всегда на MEGOGO.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить