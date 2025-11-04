Почти все транспортные пути Украины покроют мобильным интернетом: что известно

Государственный регулятор объявил амбициозные планы по расширению покрытия транспортной инфраструктуры мобильным интернетом. До конца этого десятилетия планируют обеспечить стабильной связью 95% автомобильных дорог и 70% железнодорожных маршрутов. Об этом в подкасте Центра экономической стратегии заявила Лилия Мальон, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

По словам руководительницы регулятора, в течение 2023-2024 годов страна реализовала масштабный инфраструктурный проект «14 дорог». В его рамках операторы связи установили 470 базовых станций на ключевых транспортных артериях. Эта инициатива уже дала ощутимые результаты – качество мобильной связи для миллионов пользователей заметно улучшилось.

Целевые показатели, определенные национальной стратегией цифрового развития до 2030 года, предусматривают скорость мобильного интернета не менее 25 Мбит/с на 95% автодорог. Для железнодорожного транспорта установили более скромный, но реалистичный показатель – минимальную скорость 2 Мбит/с на 70% маршрутов.

Лилия Мальон подчеркнула, что качество мобильной связи на транспорте зависит от реальных физических ограничений. Скорость движения транспортного средства, особенности рельефа местности и погодные условия напрямую влияют на стабильность сигнала. Однако государство приняло конкретные меры для решения этой проблемы. Мобильные операторы получили законодательное обязательство обеспечить покрытие стандарта 4G на всех национальных дорогах до 2026 года.

Реализация масштабного проекта по расширению сети требует значительных инвестиций. Основное финансирование поступает от частных мобильных операторов, которые модернизируют собственную инфраструктуру. В то же время государство активно привлекает международную поддержку. Донорские средства Европейского Союза и партнерские проекты направляются на развитие покрытия интернетом трансграничных коридоров и международных транспортных маршрутов.

Определенные результаты уже есть на железнодорожном транспорте. Пассажиры скоростных поездов «Интерсити», курсирующих между Киевом и Львовом, могут пользоваться Wi-Fi через спутниковую систему Starlink. Это решение обеспечивает относительно стабильное соединение даже при высокой скорости движения поездов.

Расширение покрытия мобильных сетей – часть комплексной стратегии цифрового развития страны. Законодательные изменения, введенные законом №4321, подписанным Президентом Владимиром Зеленским, упростили процедуры строительства телекоммуникационной инфраструктуры. Операторы получили возможность быстрее развертывать базовые станции, в частности передвижные комплексы для оперативного обеспечения связью отдаленных территорий.

Общенациональная цель предусматривает обеспечение качественной мобильной связью 98% населения Украины к 2030 году. Особое внимание уделяется жителям сельских населенных пунктов, территориям вдоль автомагистралей и регионам, пострадавшим от боевых действий. Системный подход к развитию телекоммуникационной инфраструктуры должен обеспечить равный доступ к цифровым услугам для всех граждан, независимо от того, где они живут.