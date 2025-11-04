НКЭК: утверждены новые правила доступа к кабельной канализации электросвязи

Кабинет Министров Украины утвердил обновленную редакцию постановления от 4 апреля 2018 года №253, которое регулирует порядок предоставления доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Новая редакция документа согласовывает положения постановления с нормами закона от 17 декабря 2024 года №4150-ІХ. Этот законодательный акт направлен на обеспечение непрерывной работы электронных коммуникационных сетей и предоставление соответствующих услуг во время чрезвычайного и военного положения. Также закон устанавливает запрет на демонтаж элементов сетей в таких условиях.

Основные изменения касаются совершенствования процедур доступа к коммуникационной инфраструктуре в условиях особых правовых режимов. Это должно повысить устойчивость функционирования электронных коммуникационных сетей и гарантировать непрерывность предоставления услуг связи. Кроме того, изменения обеспечивают реализацию норм о запрете демонтажа коммуникационной инфраструктуры во время действия чрезвычайного и военного положения.

Важнейшим нововведением является введение упрощенного механизма размещения технических средств электронных коммуникаций. В период военного положения заказчик получает право устанавливать оборудование на элементах инфраструктуры кабельной канализации без предварительного согласования с ее владельцем. Разработка технических условий, проектной документации и заключение договора могут быть осуществлены позже, что обеспечивает оперативность реагирования на потребности военных формирований.

Таким образом, обновленные правила создают дополнительный инструмент быстрого развертывания технических средств электронных коммуникаций на объектах инфраструктуры. Это касается элементов, принадлежащих субъектам хозяйствования, которые не являются поставщиками электронных коммуникационных сетей или услуг. Внедрение изменений будет способствовать укреплению надежности критической коммуникационной инфраструктуры Украины и обеспечению стабильной связи в экстремальных условиях.