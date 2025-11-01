YouTube запускает анимированные реакции для кнопки «Нравится»

Видеоплатформа YouTube внедрила новую интерактивную функцию, которая отображает тематические анимации после нажатия кнопки «Нравится» на отдельных видео. Нововведение стало частью октябрьского обновления сервиса, целью которого является улучшение пользовательского опыта и взаимодействия с контентом, сообщает 9to5Google.

Компания разработала 20 различных анимационных эффектов, которые автоматически адаптируются к тематике видео. Этот подход позволяет зрителям получать персонализированную реакцию в зависимости от категории контента, который они смотрят. Для роликов об автомобильных гонках кнопка превращается в дымное колесо, что создает ощущение динамики и скорости. В то же время в обучающих видео появляется анимация сияющей лампочки.

Разработчики также создали специализированные эффекты для других популярных категорий. Среди них представлены анимации для спортивного контента, тревел-блогов и видео о животных. Каждая из этих категорий получила собственное визуальное решение, соответствующее специфике тематики.

There are even more pic.twitter.com/F7PZQzydrc — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

Дизайнер Андреас Шторм продемонстрировал все доступные эффекты в двух коротких видеороликах, опубликованных на платформе X. Его обзор показал, что пока разработчики не добавили отдельных анимаций для видео с детьми. Это может свидетельствовать о том, что компания планирует расширять библиотеку эффектов в будущих обновлениях.

Параллельно с анимированными реакциями YouTube работает над внедрением технологии Super Resolution для телевизоров. Эта функция будет использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения качества воспроизведения видеоконтента на больших экранах. Оба нововведения демонстрируют стремление платформы совершенствовать технические возможности и повышать уровень вовлеченности аудитории.