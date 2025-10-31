UARU

YouTube TV прекратил трансляцию каналов Disney

YouTube TV
Phil Nickinson/Digital Trends

Стриминговый сервис YouTube TV прекратил трансляцию телеканалов компании Disney после неудачных попыток договориться о продлении контракта. Как сообщает Reuters, каналы исчезли с платформы накануне истечения срока действия лицензионного соглашения.

Среди каналов, которые стали недоступны для подписчиков, — ESPN, ABC, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Disney Channel и ABC News Live. Это решение коснулось более 10 миллионов пользователей платформы, что делает YouTube TV одним из крупнейших дистрибьюторов платного телевидения в Соединенных Штатах.

В течение текущего года платформа неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями. В октябре компания провела сложные переговоры с NBCUniversal, принадлежащей Comcast, чтобы обеспечить продолжение показа популярных передач. В частности, речь шла о таких проектах, как «Sunday Night Football» и «America’s Got Talent». Ранее в этом же году платформа также заключила аналогичные соглашения с медиакорпорациями Fox и Paramount.

Представители YouTube TV объяснили свое решение неудовлетворительными условиями, предложенными Disney. По их словам, эти условия привели бы к повышению стоимости подписки и были бы выгодны только собственным сервисам Disney. «Наш контракт с Disney истек, и мы не можем принять условия, которые ставят наших подписчиков в невыгодное положение ради усиления телевизионных продуктов Disney», — говорится в заявлении компании. Из-за прекращения трансляции каналов Disney платформа снизила стоимость месячной подписки для своих пользователей.

Disney, в свою очередь, выдвинула контробвинения в нежелании YouTube TV справедливо оплачивать контент. «Имея рыночную капитализацию в 3 триллиона долларов, Google использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы вытеснить конкурентов и разрушить отраслевые стандарты, которые мы успешно согласовали со всеми другими дистрибьюторами», — отметили в официальном заявлении медиакорпорации. В то же время компания выразила заинтересованность в скорейшем разрешении конфликта.

