«Укртелеком» проложил более 20 тысяч километров оптики с начала полномасштабной войны

«Укртелеком» реализует масштабные проекты по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в условиях полномасштабного военного положения. Компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли и обеспечивает связью население, бизнес и государственные учреждения. Такие данные содержатся в официальном заявлении оператора.

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, телекоммуникационный оператор планово реализует проекты по модернизации медного сегмента инфраструктуры и внедряет технологию Fiber to the Home/Premises (FTTH/P) на базе стандарта Gigabit Passive Optical Network (GPON). Эта архитектура сети доступа обеспечивает стабильное скоростное и энергонезависимое подключение к интернету даже в условиях длительных отключений электроснабжения. С начала полномасштабной агрессии компания проложила более 20 тысяч километров волоконно-оптических линий, создав возможность подключения для 1,4 миллиона домохозяйств.

В течение девяти месяцев 2025 года введено в эксплуатацию более 3,5 тысячи километров оптических линий. Это позволило расширить географию услуг в различных областях Украины, в том числе и в прифронтовых регионах. В настоящее время оператор обеспечивает доступ к оптическому интернету для более 3,3 миллиона домохозяйств, и это покрытие продолжает расти.

Инфраструктурные проекты компании охватывают социально важные учреждения. По состоянию на конец третьего квартала 2025 года оптическая сеть обеспечивает связь для более 1360 медицинских и около 1860 образовательных учреждений. С начала года к оптическому интернету подключено более 90 медицинских и почти 160 учебных заведений.

Финансовые показатели компании демонстрируют положительную динамику. За три квартала 2025 года доход от телекоммуникационных услуг превысил 3,8 миллиарда гривен. Доходы от услуг оптического интернета выросли на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец отчетного периода оптическим интернетом пользуются 80 процентов абонентов оператора.

Показатель операционной эффективности компании остается стабильным. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за девять месяцев составляет более 906 миллионов гривен, а маржа EBITDA достигает почти 24 процентов. Уровень лояльности новых оптических клиентов по индексу Net Promoter Score (NPS) в отчетном квартале достиг 70 процентов.

«Укртелеком» своевременно выполняет налоговые обязательства. За девять месяцев 2025 года в бюджеты всех уровней уплачено более 1,175 миллиарда гривен налогов и сборов, что на более чем 17 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В рамках оптимизации активов компания эффективно использует высвобожденную недвижимость, получив от ее коммерческой аренды более 400 миллионов гривен за три квартала.

Справка: «Укртелеком» предоставляет комплексные телекоммуникационные услуги во всех регионах Украины. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета с самым широким покрытием в стране. Оператор ежегодно строит тысячи километров оптических линий в рамках масштабных проектов модернизации сети. «Укртелеком» выступает единственным участником и учредителем ООО «ТриМоб», предоставляющего услуги мобильной связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 года компания входит в бизнес-группу SCM.