Сети Vodafone и lifecell работают на 90-99% во время блэкаутов в Чернигове и Сумах

Мобильные операторы «Vodafone Украина» и lifecell сохраняют высокие показатели работоспособности сетей в Черниговской и Сумской областях, несмотря на масштабные отключения электроэнергии. Как сообщили компании в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», средняя доступность инфраструктуры составляет от 90% до 99% в зависимости от интенсивности обстрелов и продолжительности отключений электроэнергии.

Компания «Vodafone Украина» сообщила о достижении 97% работоспособности сети в Черниговской области и 99% в Сумской во время аварийных отключений электроэнергии. В то же время оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL (Датагруп-Volia-lifecell), зафиксировал показатели на уровне 90-95% в Чернигове и области.

- Реклама -

В Сумах, где стабилизационные веерные отключения длились около 14 часов 30 минут и затронули примерно 45% территории области, сеть lifecell продолжала бесперебойную работу. Это стало возможным благодаря базовым станциям с аккумуляторами, рассчитанными на 10 часов автономной работы, а при необходимости подключались дополнительные генераторы для обеспечения связи в течение более длительных отключений электроэнергии.

Технические команды lifecell осуществляют круглосуточный мониторинг состояния сети, проводят оперативное обслуживание оборудования, пополняют запасы топлива и аккумуляторов. При отсутствии стационарного электропитания оборудование автоматически переходит в режим работы от резервных батарей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Vodafone Украина» предоставила подробную статистику использования резервного электропитания за октябрь. В Сумской области базовые станции компании в среднем суммарно работали по 1712 часов в сутки от автономных источников. В Черниговской области во время последних блэкаутов общее суммарное время работы инфраструктуры от резервного питания составило 2400 часов в сутки.

Оператор отметил, что после восьми часов работы на аккумуляторных батареях доступность сети в Чернигове составляла 75%. Это подтверждает, что способность инфраструктуры выдерживать длительные отключения и соответствовать государственным требованиям по устойчивости уже проверена реальными условиями.

По всей стране дежурят 233 аварийные бригады, в частности в Черниговской, Сумской и других прифронтовых областях. Однако их работа зависит от длительных воздушных тревог и продолжения обстрелов, которые не позволяют оперативно реагировать и вынуждают персонал оставаться в укрытиях.

«Vodafone Украина» разработал четкий алгоритм действий в случае исчерпания ресурса аккумуляторов из-за длительного отключения электроэнергии. В каждом населенном пункте заранее определен перечень приоритетных базовых станций, на которые дежурные бригады доставляют автономные источники питания. Эти объекты обеспечивают максимальное покрытие и стабильную работу транспортной сети.

Компания напомнила, что во время предыдущих массовых блэкаутов общий показатель работоспособности сети превышал 85-90% даже в регионах с самыми длительными отключениями электроэнергии.

На сегодня 95% базовых станций «Vodafone Украина» оборудованы резервными батареями, которые обеспечивают автономную работу до 10 часов в соответствии с нормативными требованиями. Остальные станции имеют резерв не менее 4-6 часов. Оператор осуществляет технологический переход на литий-железо-фосфатные батареи (LiFePO₄), которые выдерживают в 13 раз больше циклов заряда-разряда по сравнению с традиционными аккумуляторами.

- Реклама -

В течение 2024-2025 годов парк литиевых аккумуляторных батарей (АКБ) увеличился более чем в восемь раз. Только в этом году в эксплуатацию вводится более 20 тысяч новых батарей. По всей стране работает 3030 генераторов, включая собственные мобильные и стационарные установки, а также партнерское оборудование. В 2025 году их количество выросло на треть, что включает более 500 новых установок.

«Vodafone Украина» реализовал пилотный проект по использованию солнечных электростанций (СЭС) и готовит к подключению 100 базовых станций на альтернативном питании, в частности в Сумской и Черниговской областях.

С начала полномасштабной войны компания инвестировала 2 миллиарда гривен в повышение энергоустойчивости сети. Это составляет часть общих инвестиций более 19,3 миллиарда гривен в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Оператор lifecell сообщил, что с начала массовых отключений электроэнергии закупил 48 тысяч литиевых аккумуляторов (48V, 100 Ah). На сегодня более 43 тысяч из них уже установлены на базовых станциях.

Первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее отмечал, что связь в Черниговской области работает на 90% несмотря на постоянные российские обстрелы, которые мешают энергетикам восстановить электроснабжение в городе.

По его словам, вместе с главой Черниговской областной военной администрации и техническими командами lifecell и «Vodafone Украина» обсуждалось обеспечение дополнительными генераторами, координация восстановительных работ и определение первоочередных потребностей для стабилизации связи в регионе.