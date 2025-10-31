UARU

Omdia: к 2030 году глобальный рынок телевидения и стриминга достигнет $1 трлн

Пульт управления и телевизор
© Shutterstock

Аналитическая компания Omdia прогнозирует, что суммарный объем мирового рынка онлайн-видео и классического телевизионного вещания превысит $1 триллион к концу десятилетия. Прогноз учитывает все типы доходов — как от подписок пользователей, так и от рекламных поступлений. По данным Omdia, основной прирост обеспечит сегмент потокового видео, поскольку сектор платного ТВ демонстрирует отсутствие ценового роста.

Стриминговый сегмент демонстрирует стабильный рост. Глобальные доходы от потокового видео в 2025 году достигнут $214,6 миллиарда, что соответствует годовому темпу прироста 12,8%. При этом поступления от подписки составят 77% от общего объема, тогда как остальная часть придется на рекламу. Доход от премиальной рекламы на платформах SVOD (видео по запросу по подписке), AVOD (видео по запросу с рекламой) и TVOD (транзакционное видео по запросу) в текущем году вырастет на 15,6% по сравнению с прошлогодним показателем и составит $42,1 миллиарда.

Телебачення та стрімінг принесуть понад $1 трлн до 2030 року

Несмотря на глобальное сокращение аудитории традиционного телевидения, этот процесс происходит постепенно. Классическое ТВ-вещание продолжит генерировать значительные доходы в течение ближайших лет. В сочетании со стабильным расширением онлайн-видео это формирует в целом позитивный сценарий развития отрасли.

Количество платных подписок на стриминговых платформах продолжает расти. К 2030 году рынок расширится, однако ожидается замедление темпов прироста премиум-стриминга, что связано с высоким уровнем проникновения формата на мировой рынок.

Роль рекламы в монетизации стриминговых сервисов будет усиливаться до конца десятилетия. По прогнозам аналитиков, к 2030 году рекламные доходы «большой пятерки» американских SVOD-платформ — Netflix, Amazon, Disney, HBO Max и Paramount — достигнут $24,3 миллиарда. Это составит 20% от совокупного дохода этих компаний против 13% в 2025 году.

Данные исследовательской компании Warc свидетельствуют о том, что на линейное телевидение приходится 12,4% мировых рекламных расходов, объем которых оценивается в $143,9 миллиарда. В то же время подключенное телевидение приобретает все большее значение на фоне снижения популярности классического ТВ. По прогнозу IAB, линейное телевидение в текущем году ожидает сокращение на 14,4%. Другие медиаканалы также будут демонстрировать негативную динамику со снижением на 3,4%, что превышает предварительно прогнозируемые 1,5%.

Изменение моделей потребления контента особенно заметно среди молодой аудитории. Для нее социальные сети и стриминговые платформы фактически заменили традиционное телевидение, что подтверждает общую тенденцию перехода зрителей к цифровым форматам.

Редакция Mediasat
