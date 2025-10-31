«Киевстар» протестирует Starlink Direct to Cell на всей территории Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), 31 октября приняла решение о проведении масштабного тестирования спутниковой технологии Direct to Cell в Украине.

Компания «Киевстар» совместно с SpaceX (Starlink) в течение 90 дней будет тестировать инновационную радиотехнологию, которая передает сигнал напрямую на 4G-смартфоны через спутники на низкой околоземной орбите. Испытания охватят большую часть страны, кроме зон активных боевых действий и приграничных и временно оккупированных территорий.

В тестировании примут участие все абоненты «Киевстар», которые пользуются 4G-смартфонами. Во время испытаний будут проверять две ключевые функции: двустороннюю передачу SMS-сообщений и обмен сообщениями через OTT-приложения (мессенджеры). Это позволит оценить эффективность решения в условиях реальной нагрузки сети.

НКЭК установила четкие требования к проведению испытаний. Тестирование не должно ухудшать качество связи для пользователей наземной сети и создавать радиопомехи как в Украине, так и в приграничных районах соседних государств. Кроме того, необходимо соблюдать требования безопасности для здоровья людей, животных и имущества, а используемое оборудование должно соответствовать техническим регламентам и нормативным документам.

Оператор подчеркивает практическую ценность технологии для критически важных сценариев использования. Спутниковая связь будет особенно востребована во время длительных отключений электроэнергии, на прифронтовых и недавно деоккупированных территориях. Технология также пригодится саперам гуманитарного разминирования, подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в отдаленных горных районах и других местностях без стабильного мобильного покрытия.

Компания планирует привлечь к испытаниям как частных абонентов, так и бизнес-клиентов. Это позволит протестировать систему в различных условиях эксплуатации и оценить ее работу при разных типах нагрузки. Инженеры «Киевстар» будут проверять функциональность технологии в разных ситуациях — от чрезвычайных случаев до повседневного использования.

«Тестирование Starlink Direct to Cell — это важный шаг к созданию дополнительной системы связи, которая дополнит нашу наземную мобильную инфраструктуру», — отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в «Киевстар». По его словам, технология позволит бизнесу обслуживать клиентов там, где связь недоступна, а пользователям — оставаться на связи даже в самые сложные моменты.

«Мы поддерживаем развитие новых технологий, особенно если с их помощью можно существенно улучшить связь для людей. В условиях войны любая возможность выйти на связь в любой точке страны является чрезвычайно ценной», — отметила председатель НКЭС Лилия Мальон. В то же время она подчеркнула, что регулятор внимательно следит за тем, чтобы тестирование не ухудшало качество связи в действующих сетях, не создавало радиопомех и проходило с соблюдением всех технических и регуляторных требований.

Технология имеет общее название Direct To Device (D2D), что означает «прямо на устройство». Она обеспечивает передачу сигнала мобильной сети через спутниковую группировку, что позволяет получить связь непосредственно с низкоорбитального спутника на смартфон пользователя. D2D обеспечивает связью абонентов, находящихся вне зоны покрытия наземной мобильной сети, и является новым этапом в развитии глобальных коммуникаций.

Технология Starlink Direct to Cell основана на прямом подключении обычных смартфонов с поддержкой 4G к спутникам без использования наземных базовых станций. На начальном этапе абонентам будет доступна функция отправки текстовых сообщений через спутниковый канал без дополнительной платы. В дальнейшем оператор планирует запустить голосовые звонки и мобильный интернет, что существенно расширит возможности сервиса.

Первый этап бесплатного тестирования технологии для пользователей «Киевстар» стартовал в октябре. Второй этап масштабного тестирования продлится 90 дней и охватит всех абонентов оператора с 4G-смартфонами по всей территории Украины.