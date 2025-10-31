«Киевстар» планирует купить солнечную электростанцию мощностью 12,95 МВт

Мобильный оператор «Киевстар» планирует приобрести ООО «Санвин 11», которое владеет солнечной электростанцией (СЭС) мощностью 12,95 МВт в Житомирской области. Как сообщает Forbes Ukraine, «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще 23 сентября.

По информации аналитической платформы YouControl, выручка ООО «Санвин 11» в 2024 году составила 81,8 млн грн. Компания принадлежит кипрской Merestone Limited, конечными бенефициарами которой выступают Наталья Богачева из Чехии и гражданин Израиля Петр Розенкранц. Как отмечается на платформе Energo.ua, станция работает по «зеленому» тарифу.

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков оценивает стоимость такого актива примерно в $5 млн. В то же время эксперт отмечает низкую ликвидность рынка солнечных активов из-за рисков возможных тарифных изменений в секторе.

Партнер компании Imepower Юрий Кубрушко сообщает, что СЭС «Санвин 11» имеет действующий «зеленый» тариф до конца 2029 года. По его мнению, логика сделки больше напоминает начало диверсификации бизнеса и приобретение опыта для «Киевстара», чем закрытие собственного потребления. Для последнего необходимо подключить генерацию к внутренним сетям потребителя.

Материнская компания VEON ранее заявляла о готовности к капитальным инвестициям в Украину. В ноябре 2024 года исполнительный директор (CEO) холдинга Каан Терзиоглу сообщил, что VEON имеет «почти полмиллиарда долларов» свободной ликвидности в стране. Компания рассматривает проекты в сфере производства и распределения энергии, в частности в солнечной генерации. Сам «Киевстар» в 2024 году инвестировал 10 млн грн в пилотный проект с СЭС в Одесской и Житомирской областях для проверки экономической эффективности и возможностей масштабирования.

Петр Розенкранц входит в число первых инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине. В 2011-2012 годах он анонсировал строительство нескольких СЭС на юге страны, а его структуры впоследствии участвовали в отборах «Укрэнерго» по балансирующим мощностям. При этом «Санвин 11» является средним по размеру объектом на рынке. Для сравнения, выручка лидера сектора Elementum Energy в 2023 году составила 4,1 млрд грн.

Собственная или контрактная генерация позволяет телекоммуникационным операторам снижать риски блэкаутов и оптимизировать расходы на электроэнергию. Для «Киевстара» эта сделка может стать точкой входа в энергетический сектор с перспективой дальнейшего расширения. Возможные направления включают как сетевые СЭС, так и локальные решения, в частности потенциальную установку микроветряков на телекоммуникационных мачтах для собственного потребления. Окончательные параметры соглашения, структура финансирования и планы интеграции актива пока не разглашаются.

Ранее «Киевстар» также обращался в АМКУ по поводу покупки облачного провайдера GigaCloud. Регулятор отклонил первую заявку, поэтому оператор подал повторную.