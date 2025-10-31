UARU

UARU

«Киевстар» планирует купить солнечную электростанцию мощностью 12,95 МВт

Новости
Киевстар

Мобильный оператор «Киевстар» планирует приобрести ООО «Санвин 11», которое владеет солнечной электростанцией (СЭС) мощностью 12,95 МВт в Житомирской области. Как сообщает Forbes Ukraine, «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще 23 сентября.

По информации аналитической платформы YouControl, выручка ООО «Санвин 11» в 2024 году составила 81,8 млн грн. Компания принадлежит кипрской Merestone Limited, конечными бенефициарами которой выступают Наталья Богачева из Чехии и гражданин Израиля Петр Розенкранц. Как отмечается на платформе Energo.ua, станция работает по «зеленому» тарифу.

- Реклама -

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков оценивает стоимость такого актива примерно в $5 млн. В то же время эксперт отмечает низкую ликвидность рынка солнечных активов из-за рисков возможных тарифных изменений в секторе.

Партнер компании Imepower Юрий Кубрушко сообщает, что СЭС «Санвин 11» имеет действующий «зеленый» тариф до конца 2029 года. По его мнению, логика сделки больше напоминает начало диверсификации бизнеса и приобретение опыта для «Киевстара», чем закрытие собственного потребления. Для последнего необходимо подключить генерацию к внутренним сетям потребителя.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Материнская компания VEON ранее заявляла о готовности к капитальным инвестициям в Украину. В ноябре 2024 года исполнительный директор (CEO) холдинга Каан Терзиоглу сообщил, что VEON имеет «почти полмиллиарда долларов» свободной ликвидности в стране. Компания рассматривает проекты в сфере производства и распределения энергии, в частности в солнечной генерации. Сам «Киевстар» в 2024 году инвестировал 10 млн грн в пилотный проект с СЭС в Одесской и Житомирской областях для проверки экономической эффективности и возможностей масштабирования.

Петр Розенкранц входит в число первых инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине. В 2011-2012 годах он анонсировал строительство нескольких СЭС на юге страны, а его структуры впоследствии участвовали в отборах «Укрэнерго» по балансирующим мощностям. При этом «Санвин 11» является средним по размеру объектом на рынке. Для сравнения, выручка лидера сектора Elementum Energy в 2023 году составила 4,1 млрд грн.

Собственная или контрактная генерация позволяет телекоммуникационным операторам снижать риски блэкаутов и оптимизировать расходы на электроэнергию. Для «Киевстара» эта сделка может стать точкой входа в энергетический сектор с перспективой дальнейшего расширения. Возможные направления включают как сетевые СЭС, так и локальные решения, в частности потенциальную установку микроветряков на телекоммуникационных мачтах для собственного потребления. Окончательные параметры соглашения, структура финансирования и планы интеграции актива пока не разглашаются.

Ранее «Киевстар» также обращался в АМКУ по поводу покупки облачного провайдера GigaCloud. Регулятор отклонил первую заявку, поэтому оператор подал повторную.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Укртелеком» проложил более 20 тысяч километров оптики с начала полномасштабной войны

Оператор проложил более 20 тысяч километров оптики с начала полномасштабной войны. А за девять месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 3,5 тысячи км оптических линий.
Новости

Сети Vodafone и lifecell работают на 90-99% во время блэкаутов в Чернигове и Сумах

Vodafone и lifecell сообщают о 90-99% доступности сетей в Чернигове и Сумах, несмотря на длительные блэкауты. Операторы используют резервные батареи и генераторы.
Новости

«Киевстар» протестирует Starlink Direct to Cell на всей территории Украины

НКЭК разрешила «Киевстар» провести масштабное тестирование спутниковой связи Starlink Direct to Cell. Испытания продлятся 90 дней по всей Украине.
Новости

Omdia: к 2030 году глобальный рынок телевидения и стриминга достигнет $1 трлн

Omdia прогнозирует увеличение рынка онлайн-видео и ТВ до $1 трлн к 2030 году. Основной прирост обеспечат стриминговые платформы и реклама.
Новости

Meta отвергает обвинения в использовании порнофильмов для обучения искусственного интеллекта

Meta просит суд отклонить иск на $359 млн за загрузку более 2000 порнофильмов для обучения ИИ. Корпорация заявляет, что это было для личного использования.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить