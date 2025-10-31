Абоненты «Киевстар» отныне могут пользоваться приложениями Uklon без расхода мобильного интернета

Абоненты мобильного оператора «Киевстар» получили возможность пользоваться мобильными приложениями Uklon без списания трафика. Совместная инициатива двух компаний позволяет клиентам заказывать поездки, доставку и другие услуги экосистемы без использования мегабайтов из пакета.
Новая услуга охватывает оба приложения платформы: Uklon для пассажиров и Uklon Driver для водителей. По подсчетам компании, пассажиры тратят в среднем 250 МБ мобильных данных ежемесячно, тогда как водители используют около 180 МБ. Таким образом, инициатива позволит абонентам экономить значительный объем мобильных данных.
Услуга активируется автоматически для всех пользователей сети «Киевстар». Клиентам не нужно выполнять дополнительные действия для подключения бесплатного доступа к приложениям.
На сегодня сервис Uklon представлен в 27 населенных пунктах Украины. Компания также предоставляет услуги на территории горнолыжного курорта «Буковель». Экосистема цифровых продуктов Uklon включает райдхейлинг (заказ поездок), доставку через платформу Uklon Delivery, корпоративные перевозки для бизнес-клиентов и рекламный сервис Uklon Ads.
Напомним, весной этого года «Киевстар» завершил покупку 97% корпоративных прав ИТ-компании Uklon. Стоимость сделки составила 155,2 млн долларов, что сделало ее одной из крупнейших в истории украинского технологического сектора.