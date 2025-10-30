UARU

UARU

В Казахстане создают национальную сеть Wi-Fi: первые 400 точек уже работают

НовостиТелеком
Wi-Fi

Компания Freedom Telecom развертывает масштабную сеть бесплатного Wi-Fi в городах Казахстана. Первая очередь проекта охватила более 400 локаций в 10 городах страны, пишет azh.kz.

Инфраструктура устанавливается на объектах социального значения. К сети уже подключены пограничные посты, аэропорты, железнодорожные и автобусные станции. Также доступ к интернету появился в школах и медицинских учреждениях.

- Реклама -

Генеральный директор Freedom Telecom Кайрат Ахметов в комментарии Forbes Kazakhstan рассказал о деталях реализации инициативы. Среди городов, где уже функционирует Freedom Wi-Fi, — Астана, Алматы, Тараз, Конаев, Усть-Каменогорск, Жетиген, Шымкент, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау и Туркестан. География проекта будет расширяться в зависимости от спроса пользователей.

Компания поставила амбициозные цели по масштабированию сети. В 2026 году планируется увеличить количество точек доступа до 10 тысяч. В 2027 году показатель должен вырасти до 20 тысяч локаций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Руководитель Freedom Telecom пояснил, что именно масштаб реализации позволяет позиционировать проект как национальный. В то же время он уточнил, что компания не имеет официального статуса государственного оператора.

Услуга предоставляется бесплатно, но с определенными ограничениями. Базовый уровень скорости интернета доступен всем пользователям. Однако более высокие скорости получают клиенты экосистемы Freedom — в частности, покупатели онлайн-супермаркета Arbuz и клиенты Freedom Bank.

Социальные и государственные объекты подключаются к сети без каких-либо затрат. Бесплатный доступ предоставляется больницам, акиматам и другим учреждениям.

Кайрат Ахметов подчеркнул стратегическое значение проекта для цифровой трансформации страны. «Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта и поддерживает курс Казахстана на формирование AI-экономики», — заявил руководитель Freedom Telecom Operations. Это согласуется с курсом государства на развитие цифровой экономики.

Freedom Wi-Fi развивается как часть общей экосистемы Freedom. Все продукты и проекты на базе сети интегрируются через Freedom SuperApp. Самый удобный способ авторизации в сети — через это приложение.

Компания планирует подключать к Freedom Wi-Fi представителей малого и среднего бизнеса. Для делового сегмента разрабатываются B2B-решения корпоративного уровня Enterprise. Такие решения будут базироваться на технологиях ИИ и новейших стандартах беспроводной связи, включая Wi-Fi 7.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

YouTube применит ИИ для улучшения качества видео на телевизорах

YouTube применит искусственный интеллект для автоматического улучшения качества старых видео на телевизорах. Функция охватит контент от 240p до 720p.
Новости

Британские ученые: человеческий глаз почти не различает 8K и 1440p на 50-дюймовом телевизоре с расстояния трех метров

Исследование показало: 99% людей не видят разницы между 8K и 1440p, а 8K от 4K не отличил ни один зритель. Формат 8K оказался лишним для домашнего просмотра.
Новости

Без обновления до 17 ноября терминалы Starlink превратятся в «кирпичи»: кого это касается

Терминалы Starlink с приостановленной подпиской требуют обновления до 17 ноября. В противном случае они потеряют возможность подключаться к сети.
Новости

Еврокомиссия предлагает привлечь Украину к европейской системе защищенной спутниковой связи

Еврокомиссия инициировала переговоры о привлечении Украины к системе защищенной спутниковой связи Govsatcom и программе коннективности ЕС.
Новости

Nvidia вложит миллиард долларов в Nokia

Nvidia вложит $1 млрд в Nokia. Компании будут сотрудничать над созданием технологии 6G и разработкой сетевых решений на базе искусственного интеллекта.Retry
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить