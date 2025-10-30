В Казахстане создают национальную сеть Wi-Fi: первые 400 точек уже работают

Компания Freedom Telecom развертывает масштабную сеть бесплатного Wi-Fi в городах Казахстана. Первая очередь проекта охватила более 400 локаций в 10 городах страны, пишет azh.kz.

Инфраструктура устанавливается на объектах социального значения. К сети уже подключены пограничные посты, аэропорты, железнодорожные и автобусные станции. Также доступ к интернету появился в школах и медицинских учреждениях.

- Реклама -

Генеральный директор Freedom Telecom Кайрат Ахметов в комментарии Forbes Kazakhstan рассказал о деталях реализации инициативы. Среди городов, где уже функционирует Freedom Wi-Fi, — Астана, Алматы, Тараз, Конаев, Усть-Каменогорск, Жетиген, Шымкент, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау и Туркестан. География проекта будет расширяться в зависимости от спроса пользователей.

Компания поставила амбициозные цели по масштабированию сети. В 2026 году планируется увеличить количество точек доступа до 10 тысяч. В 2027 году показатель должен вырасти до 20 тысяч локаций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Руководитель Freedom Telecom пояснил, что именно масштаб реализации позволяет позиционировать проект как национальный. В то же время он уточнил, что компания не имеет официального статуса государственного оператора.

Услуга предоставляется бесплатно, но с определенными ограничениями. Базовый уровень скорости интернета доступен всем пользователям. Однако более высокие скорости получают клиенты экосистемы Freedom — в частности, покупатели онлайн-супермаркета Arbuz и клиенты Freedom Bank.

Социальные и государственные объекты подключаются к сети без каких-либо затрат. Бесплатный доступ предоставляется больницам, акиматам и другим учреждениям.

Кайрат Ахметов подчеркнул стратегическое значение проекта для цифровой трансформации страны. «Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта и поддерживает курс Казахстана на формирование AI-экономики», — заявил руководитель Freedom Telecom Operations. Это согласуется с курсом государства на развитие цифровой экономики.

Freedom Wi-Fi развивается как часть общей экосистемы Freedom. Все продукты и проекты на базе сети интегрируются через Freedom SuperApp. Самый удобный способ авторизации в сети — через это приложение.

Компания планирует подключать к Freedom Wi-Fi представителей малого и среднего бизнеса. Для делового сегмента разрабатываются B2B-решения корпоративного уровня Enterprise. Такие решения будут базироваться на технологиях ИИ и новейших стандартах беспроводной связи, включая Wi-Fi 7.