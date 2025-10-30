В Чернигове повреждена телебашня в результате российского удара

Телевизионная башня в центральной части Чернигова получила повреждения после вчерашнего российского удара. Такие данные содержатся в официальном заявлении Черниговского городского совета.

В связи с выявленными повреждениями конструкции в ближайшее время начнутся работы по стабилизации сооружения. Это необходимо для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности жителей города.

- Реклама -

Городские власти призывают черниговцев воздержаться от посещения территории вокруг телебашни. Установлена безопасная зона радиусом до 200 метров от объекта, где не рекомендуется находиться до завершения восстановительных работ.

Удар российские войска нанесли 29 октября 2025 года. Информация о повреждении инфраструктурного объекта была обнародована 30 октября. Городской совет подчеркивает, что соблюдение рекомендаций по безопасному расстоянию является залогом личной безопасности горожан.