Россия запустила международный детский телеканал «Умка»

Міжнародний дитячий телеканал «Умка»

Российская киностудия «Союзмультфильм» совместно с телеканалом «Мультиландия» запустили международный детский телеканал «Умка».

Канал рассчитан на детскую аудиторию и семейный просмотр. Программная сетка состоит из мультфильмов и образовательных программ, разделенных на короткие эпизоды продолжительностью до 20 минут. Между эпизодами есть перерывы. Весь контент сопровождается субтитрами на национальном языке страны трансляции.

Сейчас канал начал вещание в Беларуси. В дальнейшем создатели планируют охватить зрителей в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Рассматривают также выход на другие международные рынки.

Директор телеканалов «Умка» и «Мультиландия» Мария Дворядкина подчеркнула образовательно-развлекательный характер проекта. Она также отметила, что символично, что вещание стартовало именно в Беларуси — стране с родственными культурными ценностями и интересами.

Стоит отметить, что о намерениях «Союзмультфильма» создать собственный детский телеканал стало известно еще в 2021 году.

