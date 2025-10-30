UARU

UARU

Meta отвергает обвинения в использовании порнофильмов для обучения искусственного интеллекта

Новости
Марк Цукерберг
David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Компания Meta, возглавляемая Марком Цукербергом, подала ходатайство об отклонении иска на сумму $359 миллионов, поданного производителями контента для взрослых Strike 3 Holdings и Counterlife Media. Истцы утверждают, что корпорация незаконно скачала более 2300 видеоматериалов для взрослых через сеть BitTorrent с целью обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). По информации TorrentFreak, Meta отрицает эти обвинения, утверждая, что загрузки происходили для личного использования сотрудников, а не для корпоративных целей.

Истцы, управляющие брендами Vixen, Tushy, Blacked и Deeper, утверждают, что обнаружили IP-адреса компании Meta среди тех, кто скачивал их контент через протокол BitTorrent. По их мнению, эти видео могли использоваться для обучения специализированной модели ИИ, способной генерировать контент для взрослых. Именно эта модель, по предположению истцов, стала основой для технологии Movie Gen, которая позволяет создавать видео по текстовым описаниям. Также компании-истцы выдвигают гипотезу о существовании «скрытой корпоративной сети», насчитывающей около 2500 IP-адресов.

- Реклама -

В ответ на иск Meta приводит ряд аргументов в свою защиту. Компания отмечает, что первые загрузки, на которые ссылаются истцы, датируются 2018 годом. Это произошло значительно раньше, чем Meta начала разработку больших языковых моделей (LLM) и технологий генеративного видео, работа над которыми началась только в 2022 году. Такая хронология, по мнению защиты, делает утверждения об использовании контента для обучения ИИ безосновательными.

Кроме того, Meta подчеркивает, что ее корпоративная политика категорически запрещает создание контента для взрослых. Представители компании утверждают, что небольшое количество загрузок не согласуется с масштабами, необходимыми для обучения моделей ИИ. Вместо этого это может свидетельствовать о личном использовании сотрудниками или третьими лицами, которые имели доступ к корпоративной инфраструктуре.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди примеров Meta приводит случай с подрядчиком, который, по утверждению компании, загружал контент дома в нерабочее время из личных мотивов. Этот инцидент, по мнению защиты, иллюстрирует, что загрузки не были санкционированы компанией и не имели никакого отношения к разработке технологий ИИ. Meta подчеркивает, что истцы не предоставили убедительных доказательств в подтверждение своих обвинений, а их утверждения противоречат фактическим обстоятельствам дела.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Чернигове повреждена телебашня в результате российского удара

Телебашня в Чернигове получила повреждения в результате российского удара 29 октября. Горожанам рекомендуют не приближаться к сооружению на 200 метров.
Новости

«Киевстар» подал в АМКУ повторную заявку на покупку GigaCloud, так как первая была отклонена

АМКУ отклонил первую заявку «Киевстар» на покупку GigaCloud из-за нарушения процедуры. Компания уже подала на рассмотрение повторную заявку.
Новости

Deloitte: для молодежи соцсети и стриминг стали новым телевидением

Половина молодых потребителей считает просмотр видео в соцсетях и на стримингах равноценным просмотру традиционного телевидения. Это заставляет Голливуд менять подходы к созданию контента.
Новости

В Казахстане создают национальную сеть Wi-Fi: первые 400 точек уже работают

В Казахстане развертывают национальную сеть Wi-Fi. Первые 400 точек работают в 10 городах. К 2027 году планируют охватить 20 тысяч локаций.
Новости

YouTube применит ИИ для улучшения качества видео на телевизорах

YouTube применит искусственный интеллект для автоматического улучшения качества старых видео на телевизорах. Функция охватит контент от 240p до 720p.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить