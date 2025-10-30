Meta отвергает обвинения в использовании порнофильмов для обучения искусственного интеллекта

Компания Meta, возглавляемая Марком Цукербергом, подала ходатайство об отклонении иска на сумму $359 миллионов, поданного производителями контента для взрослых Strike 3 Holdings и Counterlife Media. Истцы утверждают, что корпорация незаконно скачала более 2300 видеоматериалов для взрослых через сеть BitTorrent с целью обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). По информации TorrentFreak, Meta отрицает эти обвинения, утверждая, что загрузки происходили для личного использования сотрудников, а не для корпоративных целей.

Истцы, управляющие брендами Vixen, Tushy, Blacked и Deeper, утверждают, что обнаружили IP-адреса компании Meta среди тех, кто скачивал их контент через протокол BitTorrent. По их мнению, эти видео могли использоваться для обучения специализированной модели ИИ, способной генерировать контент для взрослых. Именно эта модель, по предположению истцов, стала основой для технологии Movie Gen, которая позволяет создавать видео по текстовым описаниям. Также компании-истцы выдвигают гипотезу о существовании «скрытой корпоративной сети», насчитывающей около 2500 IP-адресов.

В ответ на иск Meta приводит ряд аргументов в свою защиту. Компания отмечает, что первые загрузки, на которые ссылаются истцы, датируются 2018 годом. Это произошло значительно раньше, чем Meta начала разработку больших языковых моделей (LLM) и технологий генеративного видео, работа над которыми началась только в 2022 году. Такая хронология, по мнению защиты, делает утверждения об использовании контента для обучения ИИ безосновательными.

Кроме того, Meta подчеркивает, что ее корпоративная политика категорически запрещает создание контента для взрослых. Представители компании утверждают, что небольшое количество загрузок не согласуется с масштабами, необходимыми для обучения моделей ИИ. Вместо этого это может свидетельствовать о личном использовании сотрудниками или третьими лицами, которые имели доступ к корпоративной инфраструктуре.

Среди примеров Meta приводит случай с подрядчиком, который, по утверждению компании, загружал контент дома в нерабочее время из личных мотивов. Этот инцидент, по мнению защиты, иллюстрирует, что загрузки не были санкционированы компанией и не имели никакого отношения к разработке технологий ИИ. Meta подчеркивает, что истцы не предоставили убедительных доказательств в подтверждение своих обвинений, а их утверждения противоречат фактическим обстоятельствам дела.