UARU

UARU

«Киевстар» подал в АМКУ повторную заявку на покупку GigaCloud, так как первая была отклонена

Новости
АМКУ / Антимонопольный комитет Украины

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил заявку мобильного оператора «Киевстар» на приобретение облачного провайдера GigaCloud. Сейчас регулятор рассматривает вторую заявку компании. Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на комментарий АМКУ.

Комитет отклонил первую заявку 3 октября из-за несоответствия требованиям положения «О порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования». После этого телекоммуникационная компания подала повторное обращение, которое поступило в регулятор 24 октября. Сейчас АМКУ анализирует документы второй заявки.

- Реклама -

Ранее из неофициальных источников стало известно о сделке. Сотрудникам GigaCloud сообщили, что «Киевстар» намерен купить 80% компании. По словам инсайдера, облачный провайдер может стоить от 12 до 15 миллионов долларов.

Максим Агеев, руководитель провайдера облачных услуг DeNovo, оценил сделку иначе в комментарии изданию Forbes Украина. По его расчетам на основе показателя 5-6x EBITDA, GigaCloud может стоить около 10 миллионов долларов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, ранее Совет экономической безопасности Украины обратился к государственным органам с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности в связи с приобретением «Киевстаром» 80% акций облачного провайдера GigaCloud.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Чернигове повреждена телебашня в результате российского удара

Телебашня в Чернигове получила повреждения в результате российского удара 29 октября. Горожанам рекомендуют не приближаться к сооружению на 200 метров.
Новости

Deloitte: для молодежи соцсети и стриминг стали новым телевидением

Половина молодых потребителей считает просмотр видео в соцсетях и на стримингах равноценным просмотру традиционного телевидения. Это заставляет Голливуд менять подходы к созданию контента.
Новости

В Казахстане создают национальную сеть Wi-Fi: первые 400 точек уже работают

В Казахстане развертывают национальную сеть Wi-Fi. Первые 400 точек работают в 10 городах. К 2027 году планируют охватить 20 тысяч локаций.
Новости

YouTube применит ИИ для улучшения качества видео на телевизорах

YouTube применит искусственный интеллект для автоматического улучшения качества старых видео на телевизорах. Функция охватит контент от 240p до 720p.
Новости

Британские ученые: человеческий глаз почти не различает 8K и 1440p на 50-дюймовом телевизоре с расстояния трех метров

Исследование показало: 99% людей не видят разницы между 8K и 1440p, а 8K от 4K не отличил ни один зритель. Формат 8K оказался лишним для домашнего просмотра.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить