«Киевстар» подал в АМКУ повторную заявку на покупку GigaCloud, так как первая была отклонена

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил заявку мобильного оператора «Киевстар» на приобретение облачного провайдера GigaCloud. Сейчас регулятор рассматривает вторую заявку компании. Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на комментарий АМКУ.

Комитет отклонил первую заявку 3 октября из-за несоответствия требованиям положения «О порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования». После этого телекоммуникационная компания подала повторное обращение, которое поступило в регулятор 24 октября. Сейчас АМКУ анализирует документы второй заявки.

Ранее из неофициальных источников стало известно о сделке. Сотрудникам GigaCloud сообщили, что «Киевстар» намерен купить 80% компании. По словам инсайдера, облачный провайдер может стоить от 12 до 15 миллионов долларов.

Максим Агеев, руководитель провайдера облачных услуг DeNovo, оценил сделку иначе в комментарии изданию Forbes Украина. По его расчетам на основе показателя 5-6x EBITDA, GigaCloud может стоить около 10 миллионов долларов.

Напомним, ранее Совет экономической безопасности Украины обратился к государственным органам с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности в связи с приобретением «Киевстаром» 80% акций облачного провайдера GigaCloud.