UARU

UARU

Deloitte: для молодежи соцсети и стриминг стали новым телевидением

Новости
Чоловік дивиться потокове відео на своєму телефоні
Фото: freepik

40% потребителей приравнивают просмотр видео в соцсетях и на стриминговых платформах к просмотру телевидения. У зумеров и миллениалов этот показатель вообще достигает 50%, что свидетельствует о коренном изменении в потреблении медиа. Такие данные приводит отчет Deloitte.

Новые потребительские привычки заставляют индустрию развлечений пересмотреть подходы к созданию контента. Почти 60% зумеров и 44% миллениалов тратят на видео в соцсетях больше времени, чем на стриминговые платформы. Это меняет приоритеты как производителей контента, так и рекламодателей, которые приспосабливают свои стратегии к новым реалиям потребления медиа.

- Реклама -

Размывание границ между традиционным телевидением и цифровыми платформами влияет на Голливуд и рекламную индустрию. Контент должен быть ориентирован на мобильные устройства и демонстрировать аутентичность, которую ценит современная аудитория. Более половины зумеров считают видео из соцсетей более релевантным и испытывают большую эмоциональную близость к его авторам, чем к традиционным актерам.

Экономические факторы также играют роль в этих изменениях. Исследование показывает, что 66% домохозяйств, которые пользуются видеосервисами по запросу (Video on Demand, VoD), выбирают тарифные планы с рекламой, отдавая предпочтение экономии. Это побуждает маркетологов пересматривать распределение рекламных бюджетов и искать новые каналы коммуникации с аудиторией.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Между тем индустрия приспосабливается к потреблению на смартфонах путем создания новых форматов. Короткие микросериалы, рассчитанные на просмотр на мобильных устройствах, меняют правила производства контента. 45% опрошенных уже знакомы с этим форматом, что подтверждает его растущую популярность и потенциал для дальнейшего развития.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Чернигове повреждена телебашня в результате российского удара

Телебашня в Чернигове получила повреждения в результате российского удара 29 октября. Горожанам рекомендуют не приближаться к сооружению на 200 метров.
Новости

В Казахстане создают национальную сеть Wi-Fi: первые 400 точек уже работают

В Казахстане развертывают национальную сеть Wi-Fi. Первые 400 точек работают в 10 городах. К 2027 году планируют охватить 20 тысяч локаций.
Новости

YouTube применит ИИ для улучшения качества видео на телевизорах

YouTube применит искусственный интеллект для автоматического улучшения качества старых видео на телевизорах. Функция охватит контент от 240p до 720p.
Новости

Британские ученые: человеческий глаз почти не различает 8K и 1440p на 50-дюймовом телевизоре с расстояния трех метров

Исследование показало: 99% людей не видят разницы между 8K и 1440p, а 8K от 4K не отличил ни один зритель. Формат 8K оказался лишним для домашнего просмотра.
Новости

Без обновления до 17 ноября терминалы Starlink превратятся в «кирпичи»: кого это касается

Терминалы Starlink с приостановленной подпиской требуют обновления до 17 ноября. В противном случае они потеряют возможность подключаться к сети.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить