Deloitte: для молодежи соцсети и стриминг стали новым телевидением

40% потребителей приравнивают просмотр видео в соцсетях и на стриминговых платформах к просмотру телевидения. У зумеров и миллениалов этот показатель вообще достигает 50%, что свидетельствует о коренном изменении в потреблении медиа. Такие данные приводит отчет Deloitte.

Новые потребительские привычки заставляют индустрию развлечений пересмотреть подходы к созданию контента. Почти 60% зумеров и 44% миллениалов тратят на видео в соцсетях больше времени, чем на стриминговые платформы. Это меняет приоритеты как производителей контента, так и рекламодателей, которые приспосабливают свои стратегии к новым реалиям потребления медиа.

- Реклама -

Размывание границ между традиционным телевидением и цифровыми платформами влияет на Голливуд и рекламную индустрию. Контент должен быть ориентирован на мобильные устройства и демонстрировать аутентичность, которую ценит современная аудитория. Более половины зумеров считают видео из соцсетей более релевантным и испытывают большую эмоциональную близость к его авторам, чем к традиционным актерам.

Экономические факторы также играют роль в этих изменениях. Исследование показывает, что 66% домохозяйств, которые пользуются видеосервисами по запросу (Video on Demand, VoD), выбирают тарифные планы с рекламой, отдавая предпочтение экономии. Это побуждает маркетологов пересматривать распределение рекламных бюджетов и искать новые каналы коммуникации с аудиторией.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Между тем индустрия приспосабливается к потреблению на смартфонах путем создания новых форматов. Короткие микросериалы, рассчитанные на просмотр на мобильных устройствах, меняют правила производства контента. 45% опрошенных уже знакомы с этим форматом, что подтверждает его растущую популярность и потенциал для дальнейшего развития.