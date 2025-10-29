YouTube применит ИИ для улучшения качества видео на телевизорах

Видеоплатформа YouTube внедряет технологию автоматического повышения разрешения контента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Функция будет работать на телевизорах для видеороликов с разрешением ниже 1080p.

Технология получила название «суперразрешение» и будет применяться к видео, загруженным в разрешении от 240p до 720p. При этом контент, который пользователи размещали в качестве 1080p или выше, останется без изменений. Функция также не коснется видеороликов, которые авторы самостоятельно улучшали ранее. Компания планирует расширить возможности функции до апскейлинга в 4K.

Платформа сохраняет полный контроль для авторов контента. Создатели будут иметь доступ как к оригинальным файлам, так и к исходному разрешению загруженных видео. Они смогут отказаться от автоматических улучшений для своей библиотеки в любой момент.

«Создатели сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку как исходные файлы, так и исходное разрешение видео будут сохранены, с четкой возможностью отказаться от этих улучшений», — отмечается в официальном заявлении YouTube.

Зрители также смогут выбирать режим просмотра. Они смогут смотреть видео в оригинальном загруженном качестве, поскольку суперразрешение будет четко обозначено в настройках воспроизведения.

Параллельно с этим YouTube расширяет технические возможности для авторов. Максимально допустимый размер превью увеличивается с 2 МБ до 50 МБ, что позволит использовать миниатюры в качестве 4K. Это улучшение поможет создателям представлять свой контент в лучшем качестве.

Особое внимание платформа уделяет монетизации видео. В роликах с отмеченными товарами появится возможность мгновенной покупки продуктов через сканирование QR-кода смартфоном. YouTube тестирует функцию, которая позволяет авторам демонстрировать товары в определенные моменты видео, создавая интегрированные возможности для электронной коммерции непосредственно во время просмотра контента.

Внедрение технологий искусственного интеллекта для улучшения контента сопровождается параллельной работой над безопасностью платформы. Недавно YouTube начал тестирование системы защиты от deepfake-материалов, которая с помощью ИИ идентифицирует видео с несанкционированной заменой лиц.