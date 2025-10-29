UARU

UARU

YouTube применит ИИ для улучшения качества видео на телевизорах

Новости
YouTube Samsung

Видеоплатформа YouTube внедряет технологию автоматического повышения разрешения контента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Функция будет работать на телевизорах для видеороликов с разрешением ниже 1080p.

Технология получила название «суперразрешение» и будет применяться к видео, загруженным в разрешении от 240p до 720p. При этом контент, который пользователи размещали в качестве 1080p или выше, останется без изменений. Функция также не коснется видеороликов, которые авторы самостоятельно улучшали ранее. Компания планирует расширить возможности функции до апскейлинга в 4K.

- Реклама -

Платформа сохраняет полный контроль для авторов контента. Создатели будут иметь доступ как к оригинальным файлам, так и к исходному разрешению загруженных видео. Они смогут отказаться от автоматических улучшений для своей библиотеки в любой момент.

«Создатели сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку как исходные файлы, так и исходное разрешение видео будут сохранены, с четкой возможностью отказаться от этих улучшений», — отмечается в официальном заявлении YouTube.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Зрители также смогут выбирать режим просмотра. Они смогут смотреть видео в оригинальном загруженном качестве, поскольку суперразрешение будет четко обозначено в настройках воспроизведения.

Параллельно с этим YouTube расширяет технические возможности для авторов. Максимально допустимый размер превью увеличивается с 2 МБ до 50 МБ, что позволит использовать миниатюры в качестве 4K. Это улучшение поможет создателям представлять свой контент в лучшем качестве.

Особое внимание платформа уделяет монетизации видео. В роликах с отмеченными товарами появится возможность мгновенной покупки продуктов через сканирование QR-кода смартфоном. YouTube тестирует функцию, которая позволяет авторам демонстрировать товары в определенные моменты видео, создавая интегрированные возможности для электронной коммерции непосредственно во время просмотра контента.

Внедрение технологий искусственного интеллекта для улучшения контента сопровождается параллельной работой над безопасностью платформы. Недавно YouTube начал тестирование системы защиты от deepfake-материалов, которая с помощью ИИ идентифицирует видео с несанкционированной заменой лиц.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Британские ученые: человеческий глаз почти не различает 8K и 1440p на 50-дюймовом телевизоре с расстояния трех метров

Исследование показало: 99% людей не видят разницы между 8K и 1440p, а 8K от 4K не отличил ни один зритель. Формат 8K оказался лишним для домашнего просмотра.
Новости

Без обновления до 17 ноября терминалы Starlink превратятся в «кирпичи»: кого это касается

Терминалы Starlink с приостановленной подпиской требуют обновления до 17 ноября. В противном случае они потеряют возможность подключаться к сети.
Новости

Еврокомиссия предлагает привлечь Украину к европейской системе защищенной спутниковой связи

Еврокомиссия инициировала переговоры о привлечении Украины к системе защищенной спутниковой связи Govsatcom и программе коннективности ЕС.
Новости

Nvidia вложит миллиард долларов в Nokia

Nvidia вложит $1 млрд в Nokia. Компании будут сотрудничать над созданием технологии 6G и разработкой сетевых решений на базе искусственного интеллекта.Retry
Новости

Соглашение «Киевстара» с GigaCloud может угрожать национальной безопасности — Совет экономической безопасности

Совет экономической безопасности просит проверить соглашение «Киевстара» с GigaCloud из-за возможной связи с подсанкционными россиянами и рисков монополизации рынка.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить