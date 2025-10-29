Соглашение «Киевстара» с GigaCloud может угрожать национальной безопасности — Совет экономической безопасности

Совет экономической безопасности (СЭБ) Украины обратился к государственным органам с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности, связанные с приобретением «Киевстаром» 80% акций облачного провайдера GigaCloud. Об этом пишет издание DOU.

Беспокойство Совета вызывает вероятная связь компании с российскими гражданами, находящимися под международными санкциями. В то же время GigaCloud является одним из ведущих отечественных облачных сервисов, обслуживающим более 1500 клиентов, включая критически важные государственные проекты. Среди них «Дія», Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), Министерство соцполитики, Украэрорух, Управление государственной охраны (УГО) и Одесский порт.

Представители РЭБ отмечают, что материнская компания «Киевстара» VEON через цепочку иностранных юридических лиц контролируется российскими гражданами Михаилом Фридманом, Алексеем Косоговым и Петром Авеном. Эти лица включены в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Европейского Союза, Великобритании, США и ряда других стран. Такая структура собственности, по мнению специалистов РЭБ, создает потенциальные угрозы для национальной безопасности при приобретении облачного провайдера.

В Раде также приводят международный прецедент. В 2022 году британский регулятор обязал компанию LetterOne, связанную с этими же акционерами, продать свою долю в местном интернет-провайдере Upp Corporation из-за угрозы национальной безопасности Великобритании.

Помимо вопроса санкций, РЭБ предупреждает о возможном нарушении законодательства. Получение государственными учреждениями облачных услуг через оборудование, которое может находиться под контролем подсанкционных лиц, потенциально противоречит положениям закона «Об облачных услугах».

Совет экономической безопасности выражает обеспокоенность и по поводу возможной монополизации рынка облачных сервисов. После завершения правового режима военного положения утратит силу постановление Кабинета Министров №263, которое позволяет государственным органам использовать зарубежные дата-центры. В таких условиях «Киевстар» и GigaCloud, обладая собственными облачными инфраструктурами, могут контролировать до 70% рынка хранения государственных данных. Такая концентрация, по оценке РЭБ, превратит их в фактических монополистов в стратегически важном сегменте.

Учитывая выявленные риски, Совет экономической безопасности направил официальное обращение к правительству, СНБО, Антимонопольному комитету и другим профильным государственным органам. СЭБ просит провести детальную оценку потенциальных угроз национальной безопасности и обороноспособности страны, а также принять соответствующие меры в случае подтверждения этих рисков.

Напомним, 19 сентября «Киевстар» подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на приобретение 80% акций компании GigaCloud.