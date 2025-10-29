Nvidia вложит миллиард долларов в Nokia

Производитель процессоров Nvidia вложит $1 млрд в акции финской телекоммуникационной компании Nokia. Такая инвестиция станет основой для стратегического партнерства двух технологических гигантов в сфере создания платформ искусственного интеллекта (ИИ) и мобильных сетей шестого поколения. Об этом сообщает CNBC.

Соглашение предусматривает эмиссию более 166 млн новых акций Nokia. Полученные средства компания направит на развитие проектов по искусственному интеллекту и другие корпоративные нужды. После объявления об инвестиции стоимость акций финской компании выросла на 18%.

Основой сотрудничества станет адаптация программного обеспечения Nokia для сетей пятого и шестого поколений. Финская компания настроит свое ПО для работы на чипах Nvidia, что позволит интегрировать обе технологии в единую экосистему. Компании также будут работать над совместной разработкой сотовой технологии 6G и созданием сетевых технологий для систем искусственного интеллекта.

Nvidia, в свою очередь, рассматривает возможность интеграции своих технологий в будущие инфраструктурные решения Nokia на базе ИИ. Такое сотрудничество открывает новые перспективы для развития вычислительной инфраструктуры мобильных сетей.

Стоит отметить, что заключенное соглашение не носит эксклюзивного характера. Это означает, что производитель чипов сохраняет возможность подписать аналогичное соглашение со шведской компанией Ericsson, которая является прямым конкурентом Nokia на рынке телекоммуникационного оборудования.

Nokia ранее была известна как производитель мобильных телефонов. В последние годы компания переориентировалась на поставку оборудования пятого поколения для операторов связи по всему миру. Партнерство с Nvidia станет очередным шагом в трансформации бизнес-модели финской корпорации.

Это уже второй крупный проект Nokia в сфере технологий шестого поколения. Недавно финская компания вместе со шведской Ericsson и Институтом имени Генриха Герца Общества Фраунгофера объединились, чтобы создать видеокодек нового поколения для сетей 6G.