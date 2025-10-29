Еврокомиссия предлагает привлечь Украину к европейской системе защищенной спутниковой связи

Европейская комиссия передала в Совет Европейского Союза (ЕС) предложение начать переговоры с Украиной об участии в космических программах объединения. Речь идет о компоненте правительственной спутниковой связи Govsatcom и Программе ЕС по обеспечению защищенной спутниковой коннективности. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Тома Ренье.

Инициатива предусматривает полное вовлечение Украины в систему защищенных спутниковых коммуникаций европейского уровня. Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул тесную взаимосвязь между оборонной и космической сферами, объясняя логику такого шага.

Ренье напомнил о действующем участии Украины в оборонных программах Европейского Союза. По его словам, логическим продолжением этого сотрудничества станет интеграция в космический сегмент. Он отметил, что доступ к Govsatcom обеспечит Украине безопасную космическую коннективность, которая имеет критическое значение для конкурентоспособности государства и благосостояния его граждан.

Процедура привлечения предусматривает несколько этапов. Сначала предложение рассмотрят государства-члены ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет соответствующее решение. Финальным шагом станет подписание международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании ЕС.

Govsatcom является системой безопасных спутниковых коммуникаций, основанной на объединении и совместном использовании спутниковых ресурсов государств-членов союза и частных операторов. Программа предназначена для обеспечения устойчивой и защищенной связи для нужд правительства.

Стоит отметить, что Украина уже начала сотрудничество с Европейским Союзом в космической сфере. В апреле 2025 года стороны подписали соглашение об участии Украины в отдельных компонентах Космической программы ЕС, в частности Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects. Нынешняя инициатива расширяет это партнерство на критически важный сегмент защищенных спутниковых коммуникаций. Кроме того, рассматривается возможность присоединения Украины к европейской спутниковой сети IRIS².