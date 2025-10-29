Телевизоры с разрешением 8K могут быть нецелесообразны для подавляющего большинства пользователей. Ученые из Кембриджского университета выяснили, что человеческий глаз почти не замечает разницы между такой детализацией изображения и значительно более низким разрешением 1440p при обычных условиях просмотра. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Британские исследователи провели эксперимент, в котором изучали способность человеческого зрения воспринимать пиксели на экранах разного размера и разрешения. Участники просматривали изображения на дисплеях с разной детализацией, что помогло установить пределы визуального различения для различных технических параметров.

На современном рынке телевизоров разрешение Full HD постепенно теряет позиции, хотя такие модели все еще можно найти в продаже. Зато формат 4K уже стал стандартом для большинства новых устройств. Именно поэтому сравнение 8K с нынешним стандартом приобретает особое значение для потребителей.

Авторы работы создали специализированный калькулятор, который показывает предельные возможности человеческого зрения в зависимости от размера экрана и расстояния до него. По их расчетам, зритель на расстоянии трех метров от 50-дюймового телевизора почти не заметит разницы между разрешением 1440p и 8K. Более того, только один процент участников эксперимента смог различить эти два формата при таких условиях просмотра.

Сравнение стандартного разрешения 4K, которое уже стало нормой для современных телевизоров, с форматом 8K показало еще менее заметную разницу. При аналогичных условиях просмотра ни один участник исследования не смог определить различия между этими двумя форматами. Это ставит под сомнение практический смысл дальнейшего увеличения разрешения экранов для домашнего использования.

Исследователи определяли ту разделительную способность, которую человеческое зрение может воспринимать с максимальной четкостью без потери детализации. Ученые использовали передвижной дисплей, чтобы следить за стабильным качеством изображения на протяжении всего эксперимента. Отдельно измеряли способность различать пиксели разных цветов и тональностей.

Результаты эксперимента показали существенные различия в восприятии различных цветовых сочетаний. Человеческий глаз смог различить черно-белые пиксели с разрешением до 94 пикселей на градус. Для красных и зеленых узоров этот показатель составлял 89 пикселей на градус. В то же время желтый и фиолетовый цвета оказались гораздо сложнее для восприятия — всего 53 пикселя на градус. Эти данные существенно превышают результаты предыдущих исследований, которые фиксировали возможности человеческого зрения на уровне 60 пикселей на градус для черно-белых изображений.

Ученые делают важное предостережение относительно интерпретации полученных данных. Эксперимент проводился с показом отдельных пикселей, тогда как восприятие полноценного видеоконтента в фильмах или видеоиграх может отличаться от зафиксированных показателей. Поэтому окончательные выводы о практической целесообразности сверхвысокого разрешения требуют дополнительных исследований с учетом особенностей реального контента.