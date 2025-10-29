Без обновления до 17 ноября терминалы Starlink превратятся в «кирпичи»: кого это касается

Компания SpaceX объявила об обязательном обновлении программного обеспечения (ПО) для терминалов спутникового интернета Starlink. Пользователи с приостановленной или отмененной подпиской должны обновить свои устройства до 17 ноября, чтобы избежать полной потери функциональности. Об этом сообщает PCMag со ссылкой на официальную рассылку компании и страницу поддержки Starlink.

Процедура обновления требует подключения неактивного терминала к электросети и его размещения на улице. Это необходимо для получения актуальной версии ПО от спутниковой сети. Компания отмечает, что для загрузки обновления не требуется полный обзор неба, а процесс должен произойти автоматически при повторном подключении устройства к сети.

- Реклама -

После 18 ноября терминалы без обновленного программного обеспечения потеряют возможность подключаться к интернету. Такое состояние пользователи называют «кирпичом» — устройство физически остается исправным, но становится непригодным для использования по назначению.

Соответствующее предупреждение получили не все клиенты, а только те, чьи устройства нуждаются в обновлении. В сообщении указывается уникальный идентификационный номер оборудования, что позволяет пользователям убедиться в необходимости выполнения процедуры. Обновление нужно установить только после получения отдельного сообщения по электронной почте или уведомления через мобильное приложение.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Некоторые владельцы терминалов Starlink сообщили о сложностях с выполнением требования вовремя. Причиной стала физическая удаленность от оборудования. В частности, один из пользователей на платформе Reddit отметил, что его антенна установлена в доме на колесах, который находится на расстоянии около 5000 километров от текущего местонахождения владельца. Это делает невозможным обновление устройства до установленного дедлайна.

Принудительное обновление терминалов — не единственная мера SpaceX по контролю над своей спутниковой сетью. Ранее компания отключила более 2500 терминалов Starlink из-за мошеннических операций на территории Мьянмы.