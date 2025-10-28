UARU

В Украине увеличат количество вышек мобильной связи с резервным питанием — Умеров

Базова станція

На Ставке верховного главнокомандующего приняли решение о наращивании количества базовых станций мобильной связи, оборудованных аварийным питанием. Это позволит обеспечить стабильную работу телекоммуникационной инфраструктуры во время отключений электроэнергии, вызванных российскими атаками на энергетические объекты. Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Во время заседания Ставки обсуждали вопросы устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры в условиях постоянных атак на объекты энергосистемы. Участники совещания определили приоритетные направления защиты критической инфраструктуры и рассмотрели возможности сотрудничества с международными партнерами для усиления системы противовоздушной обороны.

Помимо увеличения количества оборудованных станций, предусматривается перераспределение резервных источников энергии с приоритетом для прифронтовых территорий. Такой подход должен гарантировать бесперебойную мобильную связь в регионах, которые больше всего нуждаются в стабильной коммуникации.

Ранее мы сообщали, что украинцы стали меньше жаловаться на услуги связи. За 9 месяцев 2025 года в НКЭК поступило 3654 обращения — почти на 20% меньше, чем в прошлом году.

