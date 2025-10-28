3 ноября телеканал К1 начнет показ нового сезона программы «Крафтові мандри». Тревел-шоу будет транслироваться каждый вечер в 21:00 по будням. Об этом сообщили в пресс-службе Inter Media Group, в состав которой входит телеканал К1.

Ведущий и режиссер-постановщик проекта Евгений Синельников продолжит знакомить зрителей с украинскими мастерами, которые создают уникальные изделия своими руками. В этом сезоне основное внимание будет уделяться новым мастерам и производствам, которые ранее не представлялись в проекте. Синельников отмечает, что команда выбирала особые истории, которые отличаются от предыдущих сезонов.

География съемок охватила несколько регионов Украины. Съемочная группа побывала в Киеве, Львове, Днепре, на Ровенщине и в Кривом Роге. Зрители увидят тематические выпуски под названиями «Вкусный крафт» и «Ароматный крафт», которые расширяют формат программы.

КРАФТОВІ МАНДРИ. НОВИЙ СЕЗОН - дивіться з 3 листопада у будні о 21:00 на К1!

Новый сезон продемонстрирует широкий спектр продукции украинских производителей. Среди представленных изделий будут конфеты из различных сортов сыров, джемы, вдохновленные сериалом «Властелин колец», острые соусы украинского производства и крафтовый сидр. Также в программе появятся необычные товары, в частности ароматические палочки и домики на колесах.

Телеведущий отмечает рост количества крафтовых производителей в Украине. По его словам, мастера осознают ценность своей продукции как для внутреннего, так и для международного рынков. Синельников выражает благодарность за доверие к проекту и отмечает, что каждый выпуск будет демонстрировать новые возможности и подходы к созданию товаров.

«Крафтові мандри» стали очередным тревел-релизом К1 этой осенью. В сентябре телеканал уже представил обновленную программу «КАМОН! с Узол и Манько» и запустил новый проект «Покутные. Вместе по миру».