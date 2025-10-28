Компания LG Electronics выпустила профессиональный дисплей UltraFine evo 6K (модель 32U990A) — первый монитор в мире с поддержкой интерфейса Thunderbolt 5. Новинка предназначена для видеоредакторов, графических дизайнеров и других профессиональных креаторов, работающих с большими массивами данных.

Монитор выводит на рынок новую линейку премиальных дисплеев UltraFine evo, ориентированных на работу с контентом в сверхвысоком разрешении. Новый бренд UltraFine evo развивает концепцию предыдущей серии LG UltraFine — 5K-мониторов, оптимизированных для устройств Mac. Модель успешно сочетает разрешение 6K (6144 × 3456 пикселей) с профессиональной точностью цветовоспроизведения и скоростными возможностями подключения периферии.

Дисплей уже получил признание на международной арене. Он был отмечен наградами CES 2025 Innovation Award и iF Design Award 2025, что подтверждает высокий уровень инженерных решений и дизайна.

32-дюймовый HiDPI-дисплей обеспечивает плотность пикселей на уровне 224 ppi. Это позволяет достичь исключительной четкости текста и детализации изображения, что критически важно для профессиональной работы с графикой.

Монитор поддерживает 98% цветового пространства DCI-P3 и 99,5% Adobe RGB. Каждое устройство проходит заводскую калибровку, что гарантирует точную цветопередачу сразу после подключения. Сертификация VESA DisplayHDR 600 обеспечивает стабильную яркость и контраст для работы с HDR-контентом.

Пользователи устройств Mac получат доступ к специальному режиму Studio Mode с тремя предварительно настроенными цветовыми профилями. Эта функция может потребовать обновления программного обеспечения через утилиту LG Switch на некоторых ранних серийных моделях.

Рабочая площадь дисплея содержит в 2,56 раза больше пикселей по сравнению со стандартным UHD 4K-монитором (3840 × 2160). При использовании двух мониторов UltraFine evo 6K в конфигурации двойного дисплея пользователь получает почти пятикратное увеличение рабочего пространства по сравнению с одним 4K-экраном.

Thunderbolt 5 обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с в одном направлении. Это в три раза превышает показатели предыдущего поколения Thunderbolt 4. Такая пропускная способность позволяет работать с 4K-видео в режиме реального времени и быстро передавать 8K RAW-файлы. Интерфейс также поддерживает редактирование и апскейл видео с применением искусственного интеллекта.

Интерфейс поддерживает последовательное подключение устройств, что упрощает организацию рабочего места при работе с несколькими мониторами. Через один кабель можно подключить внешние SSD-накопители, внешние видеокарты и другие периферийные устройства.

Функционал хаба расширяется благодаря встроенному KVM-переключателю. Он позволяет управлять компьютерами на базе macOS и Windows через один комплект клавиатуры и мыши. Пользователи могут одновременно просматривать контент с мобильных устройств, не переключая основной рабочий процесс.

Конструкция дисплея реализована в формате Virtually Borderless с минимальными рамками с четырех сторон. Эргономичная подставка поддерживает регулировку наклона и поворота экрана. Возможность вертикальной ориентации упрощает создание контента для YouTube Shorts и Instagram Reels.

«Многие видеоредакторы работают одновременно над несколькими проектами и обрабатывают огромные объемы данных. Потребность в мониторах со сверхвысоким разрешением, точной цветопередачей и скоростным подключением становится все более актуальной», — отметил YS Lee, руководитель подразделения IT Business компании LG Media Entertainment Solution Company.

Монитор UltraFine evo 6K поступил в продажу в конце сентября в Южной Корее и Японии. В октябре состоялся глобальный запуск на рынках США и Европы.