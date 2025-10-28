UARU

Ericsson, Nokia и Fraunhofer HHI создадут видеокодек нового поколения для сетей 6G

Новости
6G
Фото: © AdobeStock/nataliakarebina

Шведская Ericsson, финская Nokia и Институт имени Генриха Герца Общества Фраунгофера (Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, HHI) объединили усилия, чтобы создать стандарт, который будет определять параметры стриминга и передачи видео в эпоху 6G. Таким образом, две европейские технологические компании и ведущий немецкий научный институт запустили совместный проект по созданию передового видеокодека, который станет основой для передачи медиаконтента в будущих сетях шестого поколения.

Партнеры впервые показали результаты совместной работы над новым видеокодеком. Технология обеспечивает значительно более высокий уровень сжатия по сравнению с текущими отраслевыми стандартами H.266/VVC (Versatile Video Coding) и H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding). В то же время новое решение не требует существенного усложнения вычислительных процессов, а демонстрирует лучшую энергоэффективность при кодировании и декодировании видеопотоков.

Технология, разработанная партнерами, соответствует требованиям следующего этапа международной стандартизации видеокодирования. Международные регулирующие органы, занимающиеся стандартизацией в телекоммуникационной отрасли, положительно оценили совместное техническое предложение.

Новый стандарт кодирования должен обеспечить высококачественную передачу видеоконтента и поддержку иммерсивных медиаформатов. По предварительным оценкам, стандарт заработает в период между 2029 и 2030 годами. Эти сроки совпадают с прогнозами по коммерческому развертыванию сетей 6G в разных регионах мира.

Стандарты H.266/VVC и H.265/HEVC сейчас используются для передачи видео в сетях 4G и 5G. Технология сжатия видео VVC, которая была утверждена в 2020 году, обеспечивает примерно вдвое лучшую эффективность по сравнению с предыдущим стандартом HEVC. Новый кодек должен продолжить эту тенденцию повышения эффективности, чтобы поддержать растущие требования к качеству видео и новые форматы контента в сетях следующего поколения.

Редакция Mediasat
