Бизнес-сообщество призывает отменить устаревшие нормы противопожарной защиты на объектах мобильной связи

Американская торговая палата в Украине призвала Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) срочно пересмотреть государственные строительные нормы ДБН В.2.5-56:2014 «Системы противопожарной защиты» с Изменением №1. Представители бизнес-сообщества настаивают на отмене требования об установке автоматических систем пожаротушения в помещениях базовых станций и ретрансляторов мобильной связи. Об этом говорится в обращении Палаты.

Нормы, утвержденные приказом №312 от 13 ноября 2014 года с Изменением №1, требуют обновления из-за несоответствия современным реалиям. Документ основан на нормативно-правовом акте №161 от 2005 года в сфере пожарной безопасности, который впоследствии был отменен как устаревший. Текущие положения ДБН не учитывают технические характеристики современного телекоммуникационного оборудования и противоречат европейской практике.

Европейский опыт демонстрирует другой подход к безопасности телекоммуникационной инфраструктуры. В странах Европейского Союза отсутствуют требования по обязательному использованию систем пожаротушения на объектах мобильной связи. Такая практика подтверждает возможность обеспечения безопасности без чрезмерных технических требований.

Статистика украинских операторов подтверждает низкий уровень рисков. По данным экспертов компаний-членов Палаты, за последние 15 лет в сетях национальных операторов не произошло ни одного случая пожара, вызванного работой телекоммуникационного оборудования. Эти данные свидетельствуют о высокой надежности современного оборудования базовых станций.

Научный анализ подтвердил отсутствие повышенных рисков для объектов мобильной связи. Институт государственного управления и научных исследований по гражданской защите Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провел исследование, которое показало крайне низкий и приемлемый пожарный риск на базовых станциях. Результаты исследования подтвердили, что установка автоматических систем пожаротушения не является необходимой мерой.

В то же время действующая редакция ГСН создает правовую коллизию. Нормы противоречат Правилам пожарной безопасности в области связи и Закону Украины «О строительных нормах», которые имеют высшую юридическую силу. Такая ситуация затрудняет деятельность операторов и создает неопределенность в регуляторном поле.

По результатам исследования ГСЧС подготовила проект обновленных норм. В июне 2025 года правительство поручило Минразвития проработать соответствующие изменения в ДБН. Месяц спустя, в июле, инициативу поддержал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования. Однако по состоянию на октябрь изменения так и не утверждены.

Бизнес-сообщество подчеркивает срочность принятия решения. Обновление норм позволит операторам направить сотни миллионов гривен на развитие сетей четвертого и пятого поколений (4G и 5G). Кроме того, упрощение процедур строительства и обслуживания базовых станций ускорит внедрение современной связи в украинских общинах.

Представители Американской торговой палаты подчеркивают стратегическое значение изменений для отрасли. Утверждение обновленной регуляторной базы станет важным шагом для развития телекоммуникационной инфраструктуры, привлечения инвестиций и усиления цифрового потенциала Украины в условиях военного положения и дальнейшего восстановления.