Adobe и YouTube запустят совместный инструмент для создания Shorts

Видеоплатформа YouTube запустит интеграцию мобильного редактора Adobe Premiere внутри сервиса коротких видео Shorts. Новая функция позволит авторам использовать полноценные инструменты монтажа, искусственный интеллект Firefly и генеративные звуковые эффекты без перехода в сторонние приложения. Об этом объявили на ежегодной конференции Adobe Max.

Интеграция реализуется через отдельный режим Premiere mobile, который будет активироваться нажатием кнопки «Редактировать в Adobe Premiere» прямо в ленте Shorts. Этот режим откроет доступ к базовым операциям монтажа: обрезке клипов, изменению скорости воспроизведения и коррекции цвета. Помимо стандартных возможностей, пользователи смогут работать с инструментами на основе ИИ для создания звуковых эффектов и визуальной обработки контента.

- Реклама -

Для авторов Shorts разработали эксклюзивный набор функций. Среди них — специальные подборки эффектов, предварительно настроенные пресеты и переходы, оптимизированные для вертикальных форматов видео. Также появится возможность создавать собственные шаблоны и делиться ими с другими создателями. Точных сроков запуска компании не назвали, ограничившись формулировкой «в ближайшее время».

Post Directly to YouTube with Premiere for iPhone | Coming Soon | Adobe Video

Смотрите это видео на YouTube

В настоящее время мобильная версия Premiere доступна только на платформе iOS. Чтобы опубликовать смонтированное видео, авторы должны экспортировать материал отдельно, а затем вручную загрузить его на YouTube. Новая интеграция устраняет этот дополнительный шаг и объединяет монтаж и публикацию в единый рабочий процесс без выхода из интерфейса Shorts.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Техдиректор Adobe Элай Гринфилд прокомментировал решение об интеграции. Он отметил, что YouTube остается крупнейшей мировой платформой для распространения видеоконтента. Внедрение профессиональных инструментов уровня Premiere прямо в Shorts, по его словам, поможет создателям выделиться среди конкурентов и эффективнее привлекать новую аудиторию.

Параллельно Adobe разрабатывает экспериментальный проект под кодовым названием Project Moonlight. Это централизованный хаб, который должен объединить ассистентов из всех приложений компании и проанализировать творческий стиль автора на основе данных из подключенных соцсетей. Также компания изучает возможности интеграции сервиса Adobe Express с чат-ботом ChatGPT через Application Programming Interface (API) OpenAI App Integrations для создания дизайнерских решений прямо в чате.

До появления интеграции с Premiere создатели контента для Shorts использовали встроенный базовый редактор платформы или внешние программы для монтажа. Внедрение профессионального редактора повысит стандарты качества вертикального видеоконтента и позволит использовать сложные операции с цветокоррекцией, работой с масками и генеративными инструментами без дополнительного программного обеспечения. В то же время остаются вопросы о сроках выхода функционала на платформе Android, доступности анонсированных эксклюзивных эффектов после официального запуска и возможностях точно настроить параметры экспорта для пользователей со специфическими техническими требованиями к кодекам.

Расширение возможностей для создателей происходит параллельно с усилением защиты контента на платформе. Ранее YouTube объявил о тестировании технологии обнаружения deepfake-материалов, которая распознает видео с несанкционированной заменой лиц пользователей с помощью ИИ.