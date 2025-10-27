UARU

Starlink отмечает 5 лет с момента подключения первого абонента

Новости
Starlink

Провайдер спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX, отметил пятилетний юбилей со дня подключения первого платного клиента. Это подключение произошло в 2020 году в доме супругов Венди и Шона Лейеров, проживающих в городе Сэндпойнт из штата Айдахо.

К празднованию юбилея компания обнародовала видео с интервью первых пользователей сервиса. Семья Лейеров рассказала, как подключение к спутниковой сети изменило их повседневную жизнь. В частности, они получили возможность работать удаленно, просматривать видеоконтент, играть в онлайн-игры и поддерживать связь с родственниками без ощущения изоляции от остального мира.

За пять лет работы проект продемонстрировал значительный рост. На сегодня количество пользователей Starlink превысило 7 миллионов человек в 150 странах и регионах планеты. Сервис, который начинался как бета-тестирование с ограниченным количеством участников, сегодня занимает позицию крупнейшего поставщика спутникового широкополосного доступа к сети в мире.

Технические показатели сети также существенно улучшились. По состоянию на октябрь 2025 года компания вывела на орбиту 10 000 спутников, из которых более 8 500 активно функционируют. Средняя скорость загрузки данных выросла более чем наполовину за последний год и достигает 200 Мбит/с, а в отдельных случаях превышает показатель в 400 Мбит/с.

Редакция Mediasat
