Starlink отмечает 5 лет с момента подключения первого абонента

Провайдер спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX, отметил пятилетний юбилей со дня подключения первого платного клиента. Это подключение произошло в 2020 году в доме супругов Венди и Шона Лейеров, проживающих в городе Сэндпойнт из штата Айдахо.

К празднованию юбилея компания обнародовала видео с интервью первых пользователей сервиса. Семья Лейеров рассказала, как подключение к спутниковой сети изменило их повседневную жизнь. В частности, они получили возможность работать удаленно, просматривать видеоконтент, играть в онлайн-игры и поддерживать связь с родственниками без ощущения изоляции от остального мира.

5 years ago today, Starlink connected our first paying customer with high-speed, low-latency internet from space.



Today, Wendy and Sean are joined by over 7M people across 150 countries, territories and markets staying connected with Starlink. Thank you to all of our customers. pic.twitter.com/bAAIN2G3OW — Starlink (@Starlink) October 26, 2025

За пять лет работы проект продемонстрировал значительный рост. На сегодня количество пользователей Starlink превысило 7 миллионов человек в 150 странах и регионах планеты. Сервис, который начинался как бета-тестирование с ограниченным количеством участников, сегодня занимает позицию крупнейшего поставщика спутникового широкополосного доступа к сети в мире.

Технические показатели сети также существенно улучшились. По состоянию на октябрь 2025 года компания вывела на орбиту 10 000 спутников, из которых более 8 500 активно функционируют. Средняя скорость загрузки данных выросла более чем наполовину за последний год и достигает 200 Мбит/с, а в отдельных случаях превышает показатель в 400 Мбит/с.