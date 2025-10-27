Специалисты по кибербезопасности разработали систему клонирования голоса в реальном времени

Специалисты британской компании NCC Group продемонстрировали технологию, способную воспроизводить голос человека практически мгновенно. Система генерирует синтетический голос с задержкой всего 0,5 секунды, что делает возможным ее использование во время телефонных разговоров. Об этом пишет ENGtechnica.

Новая разработка работает на стандартном оборудовании — для ее функционирования достаточно ноутбука с графическим процессором RTX A1000. Это существенно отличается от предыдущих решений, которые требовали предварительного синтеза голоса или работали со значительными задержками.

- Реклама -

Технология не требует высококачественных образцов для создания голосового профиля. Даже аудиофайлы низкого качества становятся основой для генерации имитации. Специалисты совместили этот метод с подменой идентификатора абонента, что позволило реализовать атаки типа «дипфейк-вишинг» — мошеннические звонки с использованием искусственно созданного голоса.

Результаты тестирования показали высокую эффективность системы. В большинстве случаев люди не смогли отличить синтетический голос от настоящего. Технология воспроизводит индивидуальные характеристики речи, включая тембр, частотный диапазон и особенности интонирования.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Эксперты NCC Group отмечают, что разработка демонстрирует комплексную проблему на стыке аппаратных решений, алгоритмов машинного обучения, телекоммуникационных сетей и информационной безопасности. Голосовая идентификация теряет статус надежного метода верификации личности, поскольку современные системы способны обманывать как человеческое восприятие, так и автоматизированные средства распознавания.

Компания рекомендует организациям переоценить уровень доверия к голосовым каналам коммуникации. Среди предложенных защитных мер — внедрение многоуровневой аутентификации, мониторинг нетипичных шаблонов входящих звонков и применение специализированных инструментов для выявления синтетического аудио.

Отметим, что дипфейк-угрозы касаются не только голоса. Именно поэтому YouTube недавно запустил тестирование системы, которая выявляет видео с поддельными лицами.