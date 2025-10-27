Samsung создает чип Exynos для прямой связи со спутниками Starlink

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics работает над созданием специализированного модема на базе процессора Exynos, предназначенного для работы со спутниковой сетью Starlink компании SpaceX. Новое решение должно обеспечить прямую связь смартфонов со спутниками без использования наземной инфраструктуры, сообщает SamMobile.

Технологическое сотрудничество между Samsung и компаниями Илона Маска расширяется после заключения контракта на производство полупроводниковых компонентов для Tesla. Сейчас Samsung сосредотачивается на разработке специализированного модема, который станет частью экосистемы SpaceX.

- Реклама -

Ключевой особенностью нового чипа Exynos станет интегрированный блок нейронной обработки (NPU). Этот специализированный ускоритель позволяет существенно повысить скорость обработки спутниковых сигналов. Согласно техническим характеристикам, модем обеспечивает ускорение определения лучей сигнала в 55 раз по сравнению с существующими аналогами. При этом скорость прогнозирования каналов передачи данных возрастает в 42 раза.

Такие показатели открывают новые возможности для мобильной спутниковой связи. Благодаря мощному NPU система может более точно отслеживать траектории спутников, движущихся по орбите, и поддерживать стабильное соединение даже во время перемещения пользователя.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Представители Samsung провели встречу с руководством SpaceX для обсуждения технических параметров разработки и текущего прогресса. Компании согласовывают детали интеграции нового модема в будущую сеть SpaceX 6G NTN (non-terrestrial network, неназемная сеть). Планируется, что эта система обеспечит глобальное покрытие с минимальной задержкой передачи данных.

Разработка Samsung рассматривается как важный шаг в создании инфраструктуры для автономных транспортных средств и роботизированных систем нового поколения. Эти технологии требуют надежной высокоскоростной связи независимо от наличия наземных базовых станций.

Аналитики рынка прогнозируют значительный рост сегмента прямой спутниковой связи. По их оценкам, к 2040 году это направление может вытеснить традиционные сотовые технологии в отдельных сценариях использования. Ожидается, что объем рынка достигнет более 540 миллиардов долларов США. Успешная реализация проекта модема Exynos может укрепить позиции Samsung как глобального лидера в сфере мобильных технологий.

Напомним, недавно основатель компании Илон Маск заявил, что спутниковая система Starlink со временем полностью заменит традиционных сотовых операторов.